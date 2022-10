Morto il filosofo Bruno Latour, esponente del pensiero ecologista

Addio al filosofo, antropologo e sociologo Bruno Latour, considerato uno dei più grandi intellettuali francesi contemporanei, scomparso questa notte all’età di 75 anni. A dare l’annuncio la sua casa editrice, Editions La Découverte. «Abbiamo appreso con tristezza della morte di Bruno Latour ieri sera a Parigi. Tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari», ha scritto la casa editrice in un comunicato. Latour era da tempo malato.

Latour è stato uno dei primi esponenti del pensiero ecologico

Nato il 22 giugno 1947 a Beaune (Francia centro-orientale) da una famiglia di commercianti di vino della Borgogna, Latour ha studiato filosofia ed antropologia in Costa d’Avorio. Autore di numerosi saggi pubblicati in inglese, è stato un intellettuale eclettico, interessato alla ricerca sul campo e uno dei primi esponenti del pensiero ecologico. Tra le sue opere, da solo o in collaborazione, figurano La fabbrica del diritto. Etnografia del Consiglio di Stato, Vita di laboratorio, Non siamo mai stati moderni, I microbi: guerra e pace e l’ultimo Dove sono?, scritto in piena emergenza Covid.

Latoru, filosofo “incompreso” ma premiato

«Il più famoso e incompreso dei filosofi francesi», come lo aveva definito nel 2018 il New York Times, si è aggiudicato nel corso degli anni numerosi riconoscimenti. Nel 2013 ha ricevuto il Premio Holberg per i suoi lavori sulla nozione di modernità. Nel 2021 gli è stato poi conferito il Premio Kyōto. Come detto, è stato uno dei primi a percepire l’importanza del pensiero ecologico: l’anno scorso aveva dichiarato che le crisi del cambiamento climatico e della pandemia avevano brutalmente rivelato una «lotta tra classi geosociali», aggiungendo: «Il capitalismo si è scavato la fossa. Ora si tratta di fare ammenda».