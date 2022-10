È morto Dieter Mateschitz, fondatore della Red Bull

È morto a 78 anni Dieter Mateschitz cofondatore del colosso delle bevande energetiche Red Bull e proprietario dell’omonima scuderia di Formula 1. Malato da tempo, non appariva in pubblico da diversi mesi. Nato il 20 maggio 1944 a Sankt Marein im Mürztal, Austria, da una famiglia di origine croata, dopo essersi laureato in marketing aveva lavorato presso la multinazionale Unilever e successivamente alla Procter & Gamble. Poi, in uno dei suoi viaggi d’affari in Asia come direttore marketing della Blendax (società tedesca che produce dentifricio), provò la bevanda Krating Daeng, energy drink dai cui sarebbe derivata la sua più importante creatura: la Red Bull.

Red Bull, dalla Thailandia alla conquista del mondo

Nel 1984, in viaggio in Thailandia, Mateschitz scoprì che la bevanda Krating Daeng (“Toro Rosso”), aiutava a curare il jet lag. Molto popolare tra autotrasportatori, muratori e contadini, era stata lanciata una decina di anni prima da Chaleo Yoovidhya, il quale a sua volta aveva preso spunto dalla Lipovitan D, bevanda giapponese creata nel 1962 e portata in Thailandia dai nipponici che a Bangkok lavoravano come supervisori nelle fabbriche. Sponsorizzazioni degli incontri di muay thai, la voce che la taurina fosse estratta dai testicoli dei tori, il logo accattivante con due bisonti a testa bassa, uno di fronte all’altro e pronti a caricare: quando Mateschitz si imbatté nella Krating Daeng, la bevanda era un’istituzione in Asia. Dunque non inventò nulla, ma ebbe l’intuizione di proporla in Europa, dopo un accordo con Chaleo Yoovidhya. Fondata la Red Bull GmbH, nel 1987 iniziò la commercializzazione dell’energy drink in Austria, proposto meno dolce rispetto all’originale. Dall’inizio degli Anni Novanta il marchio si è diffuso in tutta Europa e negli Stati Uniti durante i primi anni novanta, raggiungendo il successo grazie ad azzeccate campagne pubblicitarie e alla sponsorizzare di numerosi sport estremi.

Dalla Formula 1 al calcio, i successi sportivi dell’azienda

Nel 2004 Mateschitz rilevò la scuderia di Formula 1 Jaguar Racing fondando la Red Bull Racing, capace di vincere già nel 2010 il Mondiale con Sebastian Vettel, che poi se ne aggiudicò altri tre di fila. Due quelli vinti da Max Verstappen: in tutto la scuderia vanta sei titoli piloti e quattro costruttori. Mateschitz è stato anche il fondatore della Toro Rosso, oggi AlphaTauri. Non solo F1, comunque: tra il 2005 e il 2006 acquistò le squadre di calcio dell’Austria Salisburgo e dei New York MetroStars, le quali successivamente hanno visto modificato il loro nome rispettivamente in Red Bull Salzburg (in questo caso con enormi polemiche) e New York Red Bulls. Nel 2007 fondò la Red Bull Brasil, che attualmente gioca nella seconda divisione del campionato paulista, in Brasile appunto, dove Red Bull possiede anche il Bragantino, che milita invece nella massima divisione. Risale invece al 2009 la fondazione del club calcistico tedesco RB Leipzig, ormai presenza stabile ai piani alti della Bundesliga. In meno di 40 anni, Mateschitz ha costruito un impero: secondo Forbes, nel 2021 era la 56esima persona più ricca al mondo, grazie al patrimonio stimato in 25 miliardi di dollari.