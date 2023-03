Morto il chitarrista Gary Rossington, ultimo membro fondatore dei Lynyrd Skynyrd

È scomparso a 71 anni il chitarrista Gary Rossington, ultimo membro fondatore dei Lynyrd Skynyrd. Lo ha annunciato la band americana, celebre per i brani Sweet Home Alabama e Free Bird. L’assolo di chitarra di Rossington i quest’ultima canzone è considerato uno dei più grandi nella storia del rock. Il musicista soffriva di problemi cardiaci e due anni fa si era sottoposto a un intervento chirurgico al cuore d’urgenza.

La fondazione dei Lynyrd Skynyrd e il successo

Nato nel 1951 in Florida, insieme agli amici di Jacksonville Ronnie Van Zant e Allen Collins nel 1964 – appena 13enne – fondò un gruppo musicale che nel 1970 sarebbe stato ribattezzato Lynyrd Skynyrd: un ironico omaggio a Leonard Skinner, insegnante di educazione fisica alla Robert E. Lee High School noto per essere un sostenitore dalla politica repressiva contro la moda maschile dei capelli lunghi. Nel 1973 la band, dopo alcuni cambiamenti di formazione, lanciarono il primo album Pronounced ‘lĕh-‘nérd ‘skin-‘nérd, contenente la hit Free Bird.

L’incidente aereo, lo scioglimento e la reunion

Con la band, Rossington lanciò poi i successivi dischi Second Helping (al suo interno Sweet Home Alabama), Nuthin’ Fancy, Gimme Back My Bullets e Street Survivors. Tre giorni dopo l’uscita del quinto album, il 20 ottobre 1977, il volo charter che stava portando i Lynyrd Skynyrd a Baton Rouge (Louisiana) per una data del tour si schiantò in una palude in Mississippi: morirono il cantante Ronnie Wan Zant, il chitarrista e Gaines e la sorella corista Cassie, oltre all’assistente all’organizzazione del tour Dean Kilpatrick, al pilota Walter McCreary e al co-pilota William Gray. Gli altri membri della band restarono feriti, anche in modo molto serio. Rossington si ruppe un piede e un braccio, rischiando di vedersi amputato quest’ultimo. I Lynyrd Skynyrd si sciolsero dopo la tragedia aerea, riunendosi poi nel 1987 per un tour. Da quel momento in poi Rossington aveva continuato a suonare con la band, pubblicando altri album. L’ultimo, Last of a Dyin’ Breed, era uscito nel 2012.