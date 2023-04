È morto Cesare Fumagalli, storico segretario generale di Confartigianato Imprese, incarico ricoperto dal 2005 al 2020. Nato nel 1953 in provincia di Lecco, laureato in sociologia, sposato e padre di due figli, Fumagalli aveva trascorso tre decenni nell’ambito del Sistema Confartigianato.

La carriera di Fumagalli

Dopo aver lavorato alla Presidenza della Regione Lombardia, per 20 anni è stato Direttore di Confartigianato Lecco e successivamente Segretario Regionale di Confartigianato Lombardia. La sua carriera nell’associazione è culminata nel 2005 con la nomina a segretario nazionale della categoria, incarico che ha mantenuto fino al 2020. Fumagalli è stato poi membro del Board di SmeUnited a Bruxelles, oltre che componente del CdA di Unicredit Banca e della Bcc Alta Brianza. Attivo inoltre in ambito politico, Cesare Fumagalli faceva parte della segreteria nazionale del Partito Democratico.

Il cordoglio di Letta e Schlein

«Mi unisco alla sua famiglia nel piangere la scomparsa di un grande amico, Cesare Fumagalli leader storico di Confartigianato. Nonostante la malattia con entusiasmo e impegno non smise mai di lavorare in questi due anni di segreteria al Pd. Un onore per me averlo avuto a fianco», ha scritto su Twitter l’ex segretario del Partito democratico Enrico Letta.

«Esprimo profondo cordoglio, anche a nome della comunità dem, per la scomparsa di Cesare Fumagalli, già presidente di Confartigianato e impegnato in difesa e per la valorizzazione delle tante imprese artigiane del nostro Paese. Ai suoi familiari, alle persone a lui care, alle collaboratrici e ai collaboratori vanno le nostre condoglianze». Così in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein.