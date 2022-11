Morto Carmelo La Bionda, con il fratello inventò la disco italiana

Addio a Carmelo La Bionda, musicista che con il fratello Michelangelo formava il duo musicale La Bionda, capace all’inizio degli Anni 80 di raggiungere il successo mondiale con i singoli One For You, One For Me e I Wanna Be Your Lover. Considerato uno dei padri della italo disco, Carmelo La Bionda aveva 73 anni.

Nato in Sicilia, era cresciuto a Milano

Nato il 2 febbraio 1949 a Ramacca, in provincia di Catania, con la famiglia si era trasferito a Milano nel 1954. Insieme a Michelangelo, fratello più piccolo di tre anni, Carmelo La Bionda aveva cominciato a scrivere canzoni nel 1970, spronato dalla casa discografica Ricordi. Nel giro di pochi anni, i La Bionda erano riuscito a imporsi sulla scena musicale internazionale come compositori, artisti, produttori discografici ed editori.

La Bionda, padri fondatori della italo disco

I La Bionda, forse un po’ dimenticati nel nuovo millennio, sul finire di quello precedente avevano di fatto inventato la disco music italiana, all’inizio con il nome artistico D. D. Sound (ovvero Disco Delivery Sound): la canzone Disco Bass diventò la sigla di una delle trasmissioni più seguite della tv italiana, La Domenica Sportiva, e la successiva 1-2-3-4 Gimme Some More, furoreggiò nelle discoteche di tutto il mondo. Nel 1978 uscì il singolo One For You One For Me, probabilmente il loro brano più famoso.

Nel 1980 arrivò una nuova svolta con I Wanna Be Your Lover, considerata la prima canzone di pop elettronico, accompagnata da un videoclip visionario con ambientazione spaziale, decisamente in anticipo sui tempi: basta vedere quanto fatto dai Daft Punk venti anni dopo, con i video dei singoli estratti dall’album Discovery.

I La Bionda sono stati anche produttori: furono loro a scoprire i Righeira, che nel 1983 lanciarono la hit Vamos A La Playa. Entrati anche nel mondo delle colonne sonore per film, nel 1985 i La Bionda iniziarono a fare musiche per la pubblicità e, nello stesso decennio, fondarono a Milano gli studi di registrazione Logic Studios che da allora hanno ospitano numerosi artisti di fama mondiale.