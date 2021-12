Morto a 53 anni Carlos Marin, era il baritono del gruppo Il Divo

È morto a 53 anni il baritono spagnolo Carlos Marín, uno dei quattro membri del quartetto vocale Il Divo, che a partire dal 2004 ha venduto in tutto il mondo oltre 30 milioni di album. Come riporta la stampa britannica, il cantante è scomparso a causa del Covid. Ripercorriamo la sua vita e la carriera.

Nato da genitori spagnoli a Rüsselsheim am Main il 13 ottobre 1968, Carlos Marin è cresciuto a Mörfelden-Walldorf, altra città tedesca a breve distanza da Francoforte. Trasferitosi poi a Madrid con la famiglia, ha studiato canto con Alfredo Kraus, Montserrat Caballé e Giacomo Aragall, mettendosi in mostra fin da ragazzino nel mondo della musica e della televisione. Due gli album incisi in giovane età, numerosi i programmi tv a cui ha preso parte sulle reti nazionali iberiche. Particolarmente attivo nei musical, per Carlos Marin la svolta nella carriera è arrivata nel 2003, quando l’ideatore di X Factor, Simon Cowell, lo ha scelto come membro del gruppo vocale Il Divo.

Il baritono spagnolo Carlos Marin, il tenore statunitense David Miller, il cantante pop francese Sébastien Izambard, il rocker svizzero Urs Bühler. Questi i quattro componenti del gruppo di crossover classico ideato da Simon Cowell: sette gli album in studio incisi, oltre 30 i milioni di album venduti, numerosi i riconoscimenti internazionali.

L’ultima fatica discografica del gruppo, Amor & pasión, risale al 2015. Ma i quattro avevano continuato a esibirsi in tour. Mentre si trovava in Inghilterra per alcune esibizioni, Carlos Marin si è sentito male ed è stato ricoverato al Manchester Royal Hospital. Le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Finito in terapia intensiva, intubato e messo in coma farmacologico, è morto infine il 19 dicembre.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6

— Il Divo (@ildivoofficial) December 19, 2021