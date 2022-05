Morto il cardinale Angelo Sodano, aveva 94 anni

È scomparso nella notte a Roma il cardinale Angelo Sodano. Negli ultimi giorni le condizioni di salute del porporato, che aveva 94 anni, si erano aggravate a causa di un recente contagio da Covid-19. Di origini piemontesi, Sodano nel corso di una lunghissima carriera ecclesiastica ha ricoperto incarichi prestigiosi: segretario di Stato con due Papi, era anche decano emerito del Collegio cardinalizio.

Sodano, una lunghissima carriera ecclesiastica

Nato a Isola d’Asti il 23 novembre 1927, Angelo Sodano fu ordinato sacerdote a 22 anni. Formatosi presso la Pontificia Università Gregoriana e in quella Lateranense, fin da giovane gli furono affidati incarichi diplomatici: nunzio apostolico prima in Ecuador e poi in Uruguay, tornò a Roma nel 1968 chiamato dall’allora segretario di Stato Agostino Casaroli per occuparsi dei rapporti della Santa sede con gli Stati europei.

Sodano, 54 Paesi visitati insieme a Giovanni Paolo II

Nel 1977 il ritorno alle missioni estere: inviato come nunzio apostolico in Cile, Sodano fu contestualmente nominato arcivescovo di Nova di Cesare. Come motto episcopale scelse “Ut unum sint”, che tradotto dal latino significa: “Perché siano una cosa sola”. Nel 1988, scelto da Giovanni Paolo II, diventò segretario del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa: durante il pontificato di Wojtyla accompagnò il Papa in 54 viaggi fuori dall’Italia. Nel 1991, a coronamento di una prestigiosa carriera, anche la berretta cardinalizia, l’apice del suo percorso diplomatico-religioso.

Sodano, l’annuncio della morte di Wojtyla

Fu Sodano, il 2 aprile 2005, ad annunciare in Piazza San Pietro la morte di Giovanni Paolo II. Rimasto segretario di Stato del Vaticano anche con Benedetto XVI, si era poi dimesso dopo un anno, per ragioni di età. A fine 2019, Francesco aveva invece accettato la rinuncia, da parte di Sodano, al titolo di Decano del Collegio Cardinalizio. Dall’inizio della pandemia, diversi sono i cardinali che sono stati contagiati dal Covid. Per quattro di loro, anche per l’età avanzata, l’esito è stato fatale: oltre a Sodano, sono infatti scomparsi Eusebio Scheid (arcivescovo emerito di São Sebastião di Rio de Janeiro), Jorge Urosa Savino (arcivescovo emerito di Caracas) e José Freire Falcão (arcivescovo emerito di Brasilia).