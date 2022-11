Morto il cantante Nico Fidenco, aveva 89 anni

È morto all’età di 89 anni, il cantautore e compositore Nico Fidenco. La notizia è stata confermata all’Adnkronos dalla moglie Annamaria e dalla figlia Guendalina. Nato a Roma il 24 gennaio 1933 all’età di sei anni si era trasferito con la famiglia ad Asmara, tornando poi in Italia nel 1949. Fidenco (vero nome Domenico Colarossi) aveva conosciuto una grande popolarità a partire dal 1960, anno di incisione di What a Sky, tratto dal film di Francesco Maselli I delfini.

Legata a un granello di sabbia, il primo tormentone estivo

In quel periodo, oltre alle colonne sonore, incise alcuni grandi successi come Con te sulla spiaggia, Se mi perderai, Come nasce un amore, La voglia di ballare, Non è vero, Tutta la gente e, soprattutto, Legata a un granello di sabbia. Lanciato nel 1961, questo brano viene considerato il primo esempio di tormentone estivo italiano della storia: rimase prima in classifica per 14 settimane e fu il primo 45 giri a superare il milione di copie vendute.

La partecipazione al Festival di Sanremo insieme a Cher

Nel 1967 l’unica partecipazione al Festival di Sanremo, funestata dalla morte di Luigi Tenco. Fidenco, che presentava il brano firmato da Gianni Meccia Ma piano (per non svegliarti) in coppia con Cher, non riuscì a portare la canzone in finale.

Il ritrovato successo con le sigle dei cartoni animati

Dopo aver ridotto le incisioni pop, Fidenco tornò a occuparsi nuovamente di colonne sonore, componendo per il cinema di genere per tutti gli Anni Settanta e Ottanta. In questo periodo trovò un’inaspettata popolarità presso il pubblico dei più piccoli, grazie alle numerose sigle incise per i cartoni animati giapponesi: sue ad esempio le sigla di Don Chuck Castoro e Bem.

I dischi incisi con I Super 4

Tra il 1984 al 1994, insieme ai colleghi Riccardo Del Turco, Jimmy Fontana e Gianni Meccia diede vita al quartetto I Super 4, con cui ripropose successi tratti dai rispettivi repertori degli Anni Sessanta, ma riarrangiati in chiave moderna, con cui pubblicò tre album di discreto successo commerciale.