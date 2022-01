È morto Calisto Tanzi, ex patron della Parmalat

È scomparso a 83 anni Calisto Tanzi, uno degli imprenditori più noti del nostro Paese. Fondatore della Parmalat, aveva trasformato l’azienda di famiglia in una multinazionale con oltre 130 stabilimenti in tutto il mondo. Sotto la sua gestione, inoltre, il Parma era diventata una delle squadre di calcio più forti d’Europa. Tutto questo prima del crac Parmalat da 14 miliardi di euro nel 2003, a seguito del quale è stato arrestato e condannato a 18 anni di carcere per aggiotaggio e bancarotta fraudolenta.

Tanzi, il successo del suo latte

Nato nel 1938 a Collecchio, piccolo paese a due passi da Parma, alla morte del padre lo sostituì a capo della piccola azienda familiare di salumi e conserve: nel 1961 ampliò l’attività aprendo un piccolo caseificio e impianto di pastorizzazione, chiamato Dietalat e poi ribattezzato Parmalat. Tanzi fu capace di intuire le potenzialità delle confezioni Tetra Pak, su cui decise di investire al parti del procedimento UHT per rendere il latte a lunga conservazione. In breve tempo, Parmalat spiccò il volo: nel 1973 il giro d’affari era pari a 20 miliardi di lire, lievitati a 100 già due anni dopo e saliti a ben 550 nel 1983. Sotto la guida di Tanzi, Parmalat è arrivata ad avere oltre 130 stabilimenti in tutto il mondo, dall’Australia alla Colombia, dal Canada al Portogallo, fino a Sudafrica e Romania.

Tanzi, Parmalat nello sport

Al fine di supportare la crescita della sua impresa, Tanzi investì massicciamente in programmi di sponsorizzazione sportiva: il marchio Parmalat è stato nel corso dei decenni associato ai campioni di sci Gustav Thöni e Ingemar Stenmark, ai piloti di Formula 1 Niki Lauda e Nelson Piquet, nonché alla scuderia Brabham. Parmalat è inoltre apparso sulle divise di prestigiosi club calcistici come Real Madrid, Palmeiras, Boca Juniors, Benfica, Olympique Marsiglia e Peñarol. Oltre, ovviamente, al Parma, che Tanzi acquistò all’inizio degli Anni Novanta. Sotto la sua gestione, grazie a ingenti investimenti la squadra ottenne i suoi più importanti successi internazionali e nazionali: tre Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa delle Coppe, due Coppe Uefa e una Supercoppa Europea.

Tanzi, debiti per pagare debiti

Ma nel frattempo, sotto alla Parmalat si era aperta una voragine. Le casse erano state prosciugate via via da numerose acquisizioni (come la syndication Euro TV), condotte tutte a debito e non sostenute da adeguate ricapitalizzazioni. La quotazione in Borsa, arrivata negli Anni Novanta, servì solo a nascondere le difficoltà industriali e finanziarie. Le maggiori difficoltà arrivarono nel 1999, con l’acquisizione di Eurolat dal gruppo Cirio per l’esorbitante cifra di 700 miliardi di lire, per consentire a Sergio Cragnotti di rientrare dei debiti con la Banca di Roma. Uno schema che si è ripetuto tre anni dopo, quando Tanzi comprò per 35 miliardi Ciappazzi, azienda produttrice di acque minerali di Giuseppe Ciarrapico, anche lui indebitato con Banca di Roma.

Tanzi, il crac e l’arresto

A seguito del mancato pagamento di un bond da 150 milioni di euro, a dicembre del 2003 Tanzi presentò come garanzia un estratto conto della Bank of America, sul quale era riportata la presenza di un deposito di quasi quattro miliardi di euro intestato alla controllata Bonlat. Che però non esisteva: Tanzi fu arrestato e Parmalat travolta da un colossale crac finanziario, con un buco di 14 miliardi di euro. La società, spiegheranno gli inquirenti, era diventata «la più grande fabbrica di debiti della storia del capitalismo europeo». La vicenda giudiziaria relativa al crac Parmalat, che ha ridotto sul lastrico numerosi azionisti, è terminata nel 2010 con la condanna per Tanzi a 18 anni di reclusione, per aggiotaggio e bancarotta fraudolenta.