Morto l’ex calciatore Sergio Brighenti, aveva 90 anni

Calcio italiano in lutto. La Serie A perde uno dei suoi “ultracentenari” del gol, Sergio Brighenti, morto all’età di 90 anni. Attivo dal 1949 al 1965, Brighenti mise a segno 136 reti nella massima serie. Vincitore di due scudetti con la maglia dell’Inter nelle stagioni 1952/53 e 1953/54, nel 1960/61 fu capocannoniere con la maglia della Sampdoria (27 gol, record tutt’ora imbattuto nella storia blucerchiata). Nove le presenze con la maglia dell’Italia: il 6 maggio 1959 fu il primo giocatore italiano a segnare alla nazionale inglese nel leggendario stadio di Wembley.

Brighenti, la carriera di un attaccante prolifico

Nato a Modena il 29 settembre 1932, Brighenti esordì nella squadra della sua città nel campionato di Serie B 1949-50, disputando una sola gara. Dopo due buoni campionati cadetti, conditi da 20 reti, passò all’Inter conquistando due scudetti. Dopo tre stagioni in nerazzurro, in cui mise a segno 20 gol in 40 presenze, fu ceduto alla Triestina, sempre in Serie A. Dopo due annate opache il passaggio al Padova, dove ritrovò la vena realizzativa: finalizzatore ideale per i contropiedi di Nereo Rocco, segnò 50 gol. Ceduto nel 1960 alla Sampdoria, diventò subito capocannoniere della Serie A con 27 reti. Poi il ritorno a Modena nel 1963 e infine un’unica presenza con la maglia del Torino nel 1964/65. Tra il 1959 e il 1961 disputò nove gare con l’Italia, mettendo a segno due gol, entrambi in amichevoli contro l’Inghilterra.

Brighenti, vice del ct Vicini a Italia 90 e poi opinionista televisivo

Dopo l’addio al calcio giocato si cimentò come allenatore: Varese, Seregno e Lecco, prima di affiancare Azeglio Vicini sulla panchina della nazionale dal 1986 al 1991. Insignito del titolo di Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana, per diverse stagioni vestì i panni dell’opinionista televisivo nel magazine di approfondimento sulla serie cadetta A tutta B, presentato da Marco Civoli prima e da Paolo Paganini poi su Rai 3.