Addio Burt Bacharach: morto il compositore vincitore di 3 Premi Oscar

Il mondo della musica è in lutto e dice addio al leggendario compositore americano Burt Bacharach. L’autore, pianista e musicista di fama mondiale, si è spento nella notte a Los Angeles, a casa sua, per morte naturale. Il 12 maggio prossimo avrebbe compiuto 95 anni. Bacharach vanta una lunga carriera nel campo della musica, iniziata negli anni ’50, che lo ha portato a collaborare con i più grandi artisti di tutti i tempi. Celebre il suo sodalizio professionale con Hal David, altro importante paroliere della musica americana, con cui ha scritto brani spesso interpretati da Dionne Warwick, rimasti nella storia della musica.

Chi era Burt Bacharach

Bacharach è nato a Kansas City il 12 maggio 1928, da una famiglia di discendenza ebrea-tedesca. Ha studiato musica per anni, prima di dare inizio alla sua carriera negli anni ’50, insieme al paroliere Hal David. I due hanno collaborato per quasi 20 anni, dando vita a brani celebri come Walk on by, Do you know the way to San Josè, I say a little prayer e The look of love. Ha firmato circa 70 brani che hanno conquistato posizioni di rilievo nella top 40 degli Usa, e oltre cinquanta nella stessa classifica stilata nel Regno Unito.

Dal pop al jazz, al rock e al cinema

L’impatto di Bacharach nella musica degli anni ’60 e ’70 è talmente importante da toccare molti generi. Parte dal pop da classifica ma sfocia presto nel rock e nel jazz, con artisti del calabro di Beatles, Aretha Franklin, Dionne Warwick, Neil Diamond, Roberta Flack, Ray Parker Jr., Patti LaBelle, Barbra Streisand, Natalie Cole e Tom Jones, tra gli altri, a sceglierlo per i propri brani. Nel 1967 Bacharach firma anche la colonna sonora del film Casino Royale, il brano The Look of Love, cantato da Dusty Springfield. Negli anni ’70 e ’80 è arrivata anche la collaborazione con Stevie Wonder. La sua fama lo ha sempre preceduto, tanto da collezionare molti cameo in film negli anni ’90. In Italia, tra gli altri, ha collaborato con Ornella Vanoni. In carriera ha vinto anche ben sei Grammy e tre Premi Oscar.