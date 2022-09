Morto Bruno Arena de I Fichi d’India. Paolo Belli: “Ciao grande amico mio”

È morto Bruno Arena, comico e attore del duo I Fichi d’India. Lontano dalle scene da diverso tempo per un malore, si è spento all’età di 65 anni. Della sua prematura scomparsa ha dato notizia l’amico Paolo Belli, che gli ha dedicato un addio su Facebook. Anche il figlio Gianluca, che ha seguito le orme di Bruno intraprendendo la carriera da comico, lo ha salutato: «Non ero pronto. Ma tanto non lo sarei mai stato, buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso».

Morto Bruno Arena: di che malattia soffriva il comico de I Fichi d’India?

È morto a 65 anni Bruno Arena. L’attore e comico del duo I Fichi d’India era stato colpito nel 2013 da un aneurisma cerebrale, mentre stava registrando una puntata di Zelig. Prima ricoverato per mesi in ospedale, poi in una clinica di riabilitazione, Arena aveva recuperato diverse funzionalità. L’ictus, tuttavia, aveva lasciato dei segni indelebili. Da allora l’attore non aveva più parlato e camminato, e alcune parti del corpo erano rimaste del tutto insensibili.

Questo è accaduto circa venti anni dopo un terribile incidente automobilistico. Nel 1984, quando la sua carriera era ancora all’inizio, il comico era rimasto coinvolto in uno scontro che lo aveva obbligato a sottoporsi a diverse operazioni chirurgiche, con la perdita parziale della vista da un occhio.

Le sfortunate vicende avevano comunque generato nei suoi confronti un grande affetto del pubblico e delle persone a lui vicine. Tanto che l’amico e collega Max Cavallari, con il quale Arena aveva fatto indimenticabili sketch, non lo aveva mai lasciato solo. Proprio di recente i due si erano fotografati insieme: «Buonasera a tutti! Buon sabato sera! Un abbraccio fico a tutti!», aveva scritto Max su Facebook.

L’addio sui social di Paolo Belli e del figlio Gianluca

In moltissimi stanno esprimendo in queste ore il dolore per la perdita di Bruno Arena. Paolo Belli ha condiviso su Facebook una loro foto insieme. Il figlio Gianluca invece, che ha intrapreso la carriera di comico come il papà, ha digitato: «Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato, buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso».

La carriera di Bruno Arena

Nato a Milano, Arena aveva frequentato il liceo artistico e l’ISEF. Dopo gli studi, per un periodo aveva lavorato come insegnante di educazione fisica a Varese, per poi dedicarsi all’attività di animatore turistico. Contemporaneamente, nel 1983, aveva cominciato anche a fare i primi spettacoli comici. L’anno successivo tuttavia era rimasto vittima di un grave incidente automobilistico, che aveva richiesto una lunga riabilitazione.

Ripresosi del tutto solo nel 1988, aveva conosciuto Max Cavallari, con il quale aveva deciso di fondare il duo i Fichi d’India. L’esordio era avvenuto a Radio Deejay, con Marco Baldini, e aveva dato inizio a un tour dirompente di cabaret in tutta Italia. Dal 1994 al 1998 avevano lavorato sempre a Radio DeeJay, mentre nel 1995 avevano partecipato a “La sai l’ultima”. Solo con Zelig Facciamo Cabaret, tuttavia, i due avevano ottenuto il favore del grande pubblico.