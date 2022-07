Morto l’attore Roberto Nobile, era Parmesan in “Distretto di Polizia”

È scomparso a 74 anni l’attore Roberto Nobile, noto al pubblico televisivo per alcuni ruoli molto amati: aveva interpretato Antonio Parmesan in Distretto di Polizia e Nicolò Zito ne Il Commissario Montalbano. Nel corso della sua carriera aveva anche dato il volto al professor Mortillaro nel film La scuola.

Roberto Nobile, attore al cinema per grandi registi

Nato a Verona nel 1947 in una famiglia di origini ragusane, Roberto Nobile è stato attivo per quasi 40 anni nel cinema e nella televisione. Ha lavorato con importanti registi come Giuseppe Tornatore, Ermanno Olmi, Gianni Amelio, Michele Placido e Nanni Moretti: da quest’ultimo è stato diretto in Caro Diario, La stanza del figlio e Habemus Papam. È stato nel cast di diversi film diventati cult: da La scuola, pellicola del 1999 diretta da Daniele Luchetti in cui era il Professor Mortillaro, a Caos Calmo, Stanno Tutti bene e Giovanni Falcone.

Roberto Nobile, i ruoli di successo in tv

Svariate le partecipazione a fiction di successo. Roberto Nobile aveva infatti recitato nella settima e ottava stagione de La Piovra, per poi interpretare Nicolò Zito ne Il Commissario Montalbano (in 24 episodi), senza dimenticare Ultimo, Don Matteo e Distretto di Polizia, nel ruolo dell’agente Antonio Parmesan (apparso in 180 episodi). L’ultima apparizione sul piccolo schermo risale al 2020 con Gli orologi del diavolo, serie Mediaset con Giuseppe Fiorello. Nello stesso anno è uscito l’ultimo film a cui ha partecipato: Abbi fede, diretto da Giorgio Pasotti. Non aveva mai abbandonato, invece, il teatro: negli ultimi mesi aveva portato in scena Le Storie del mondo, tratto da Le Metamorfosi di Ovidio. Nel 2008 ha scritto anche il libro Col cuore in moto. Morto improvvisamente a Roma, Roberto Nobile avrebbe compiuto 75 anni l’11 novembre.