Morto l’attore Henry Silva, il cattivo con la faccia di gomma

È scomparso un giorno prima di compiere 94 anni Henry Silva, attore dall’espressione dura e impassibile, che nel corso della sua lunghissima carriera ha interpretato (in circa 140 film), quasi sempre al figura dell’antagonista: semplice delinquente, mafioso, sicario, criminale di ogni genere. In Italia ebbe un certo successo negli Anni Settanta, partecipando a numerosi film del filone poliziottesco.

Henry Silva, il “cattivo” caratterista

Silva è morto il 14 settembre per cause naturali al Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills a Los Angeles, come annunciato dal figlio Scott a The Hollywood Reporter. Figlio unico di genitori di origini siciliane e spagnole, era nato a New York il 15 settembre 1926. Legato al Rat Pack di Frank Sinatra e Dean Martin, Silva fu ribattezzato “l’attore con la faccia di gomma” per il suo caratteristico volto, ha avuto una lunga carriera a Hollywood, partecipando a pellicole come Colpo grosso (1960), Va’ e uccidi (1962), Johnny Cool, messaggero di morte (1963), La veglia delle aquile (1963), Pelle di sbirro (1981) e Ghost Dog – Il codice del samurai (1999).

Henry Silva, star del genere poliziottesco

Ma ebbe successo anche Italia, partecipando come detto a un buon numero di pellicole del filone poliziottesco, come La mala ordina (1972), Il boss (1973), L’uomo della strada fa giustizia (1975). In diversi casi, in Italia ritrovò protagonista dalla parte dei buoni. Successe ad esempio in Quella carogna dell’ispettore Sterling e in Milano odia: la polizia non può sparare (1974), così come in Fatevi vivi, la polizia non interverrà (1974), in cui interpretò due commissari. «La cosa buffa è che negli Usa mi vedono come un cattivo, mentre in Europa come un eroe», disse in un’intervista del 1971. L’ultima sua apparizione cinematografica risale al 2001, in un cameo nel film Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco.