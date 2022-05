Addio a Fred Ward, l’attore statunitense aveva 79 anni

Una faccia nota, a cui non molti riuscivano ad associare un nome, non essendo una stella di prima grandezza. Ma guai a scambiare Fred Ward per un semplice caratterista: l’attore statunitense, morto a 79 anni, aveva recitato in diversi film di successo, interpretando ruoli importanti. In Tremors, ad esempio, aveva affiancato Kevin Bacon.

So sad to hear about Fred Ward. When it came to battling underground worms I couldn’t have asked for a better partner. I will always remember chatting about his love of Django Reinhardt and jazz guitar during our long hot days in the high desert. Rest In Peace Fred. pic.twitter.com/WLOB0iVwkd — Kevin Bacon (@kevinbacon) May 13, 2022

«Non avrei potuto chiedere un compagno migliore per combattere i vermi sotterranei. Ricorderò per sempre le nostre chiacchiere sul suo amore per Django Reinhardt e la chitarra jazz durante le lunghe e calde giornate nel deserto. Riposa in pace, Fred», ha twittato Kevin Bacon. Ward è scomparso l’8 maggio, come ha confermato il suo addetto stampa a Variety.

Fred Ward, la carriera tra cinema e tv

Nato il 30 dicembre 1942, prima di diventare attore era stato pugile, boscaiolo e persino pilota della U.S. Air Force. Dopo aver frequentato l’accademia d’arte drammatica Herbert Berghof Studio di New York, ha recitato in film come Fuga da Alcatraz, Il mio nome è Remo Williams, Saigon, Uomini veri e Miami Blues. Poi nel 1990 lo strano caso di Tremors, flop al botteghino ma diventato enorme successo grazie all’home video e ai ripetuti passaggi televisivi. Ward, a differenza di Kevin Bacon, aveva poi preso parte anche al sequel, nel ruolo di Earl Bassett. Successivamente aveva recitato in America oggi di Robert Altman, mentre nel 2009 è stato il presidente Ronald Reagan nel thriller di spionaggio Farewell, ambientato durante la Guerra Fredda.

Negli ultimi anni ha lavorato molto in tv: da E.R. – Medici in prima linea a Grey’s Anatomy, fino al suo ultimo ruolo sul piccolo schermo, ovvero Eddie Velcoro nella seconda stagione di True Detective, un poliziotto in pensione e padre di Ray, interpretato da Colin Farrell.