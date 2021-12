Morto l’architetto Richard Rogers, insieme a Piano aveva ideato il Centre Pompidou

Il Centre Pompidou, progettato insieme all’altra archistar Renzo Piano. Ma non solo, portano la sua firma anche quell’ufo architettonico che è il Lloyd’s Building di Londra, tutelato dal Regno Unito come monumento classificato di grado I (come Buckingham Palace) e tanti altri edifici iconici sparsi per il mondo. A 88 anni è scomparso l’architetto italo-britannico Richard Rogers.

Richard Rogers, da Firenze a Londra

Richard Rogers era nato a Firenze il 23 luglio del 1933 da genitori di origini britanniche, poi fuggiti dall’Italia di Mussolini per tornare in Inghilterra con lo scoppio della Seconda guerra mondiale. Stabilitosi a Londra, aveva studiato all’Architectural Association School of Architecture e poi a Yale, negli Stati Uniti. Dopo aver fondato un proprio studio, alla fine degli Anni ‘60 conobbe Renzo Piano: nel 1971 i due, insieme a Gianfranco Franchini, vinsero il concorso per il Centre Pompidou.

Richard Rogers, pioniere del movimento high tech

Richard Rogers viene considerato uno dei pionieri del movimento “high-tech”, che si distingue per le sue strutture in vetro e vetro, acciaio e i suoi tubi a vista. Elemento caratteristico del Centre Pompidou di Parigi è proprio la sua architettura postmoderna, che contrasta con lo stile dei quartieri che lo circondano: tubi dell’acqua e condotti dell’impianto di aerazione, colorati, all’esterno dell’edificio, così come la scala mobile a tubo, che si vede accanto alla facciata.

Richard Rogers, archistar mondiale

Il Centre Pompidou fu inaugurato nel 1977. Nel corso della sua carriera, Richard Rogers ha progetto poi la sede londinese della compagnia di assicurazioni Lloyd’s, il palazzo della Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo, il terminal 4 dell’aeroporto di Madrid-Barajas, il Millennium Dome di Londra e il Three World Trade Center a New York, facente parte dell’omonimo complesso di Manhattan.

Richard Rogers, il barone laburista

Divenuto Lord Rogers di Riverside, l’architetto-barone sedeva dal 1996 alla House of Lords, la camera alta del parlamento britannico, nei ranghi dei laburisti. Nel 2007 era stato insignito del premio Pritzker, il più importante premio al mondo per l’architettura.