Morto l’archistar Rafael Vinoly, aveva 78 anni

È morto all’età di 78 anni l’architetto uruguaiano naturalizzato statunitense Rafael Vinoly, progettista di iconici grattacieli contemporanei come la “Walkie-Talkie” Tower di Londra. Lo ha annunciato il figlio Roman sul sito web della società fondata da Vinoly, che ha sede a New York.

Vinoly lascia più di 600 opere sparse in tutto il mondo: hotel, sale da concerto, stadi, aeroporti – come il terminal di Guadalajara, in Messico – e ponti – come quello circolare sulla laguna di Garzon, in Uruguay.

Nel 1989 si aggiudicò la progettazione del Tokyo International Forum: terminato sette anni dopo, è considerato da molti il più importante complesso culturale del Giappone. La squadra di calcio inglese Manchester City, per la quale ha progettato il centro di allenamento “City Football Academy”, gli ha reso omaggio su Twitter.

We are deeply saddened to learn of the passing of our cherished friend and renowned architect, Rafael Viñoly who designed the Club’s training ground, City Football Academy.

Our thoughts are with his family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/rVnxJaQmOy

— Manchester City (@ManCity) March 3, 2023