Morto a 79 anni Antonio Inoki, mito giapponese del wrestling

È scomparso il noto wrestler giapponese Antonio Inoki: famoso per il fisico statuario e mento importante, è considerato l’artefice del successo del wrestling moderno, con la fondazione della lega professionistica a partire nel 1972 e l’avvento della televisione a bordo ring. Professionista dall’età di 17 anni, nel 1976 aveva affrontato al Nippon Budokan di Tokyo il campione di boxe Muhammad Ali: l’evento aveva attirato l’interesse globale.

L’esordio e la rapida ascesa

Nato Kanji Inoki nel 1943 in una famiglia benestante di Yokohama, ma ridotta sul lastrico dopo la Seconda guerra mondiale, a 14 anni si trasferì in Brasile, dove si dedicò a diverse attività sportive, soprattutto al karate. Nel 1960 fu notato dalla leggenda della lotta libera giapponese Rikidōzan, che decise di farne uno degli atleti di punta della sua Japan Pro-Wrestling Association. Tornato in patria, adottò il nome d’arte ispirato a quello del wrestler italo-argentino Antonino Rocca e in breve raggiunse la popolarità, anche grazie al tag team formato insieme all’altro mito nipponico Giant Baba.

Gli incontri rimasti nella storia

Nel 1972 la fondazione della New Japan Pro-Wrestling, poi quattro anni dopo il match contro il campione dei pesi massimi di pugilato Muhammad Ali, sotto l’occhio della yakuza (che nel 1863 aveva ucciso il suo scopritore Rikidōzan). Celebri anche i suoi incontri con Hulk Hogan, André the Giant e Tiger Mask, gimmick ispirata al personaggio del fumetto e del cartone L’Uomo Tigre, dove appare proprio il personaggio di Antonio Inoki, inizialmente con un ruolo secondario e poi come co-protagonista della seconda serie.

Dopo il ritiro diventò parlamentare

Ritiratosi dal ring ufficialmente nel 1988, l’anno successivo fu eletto al parlamento giapponese tra le file del partito Partito dello sport e della pace. Membro della Dieta nazionale per sette anni, Inoki si distinse per l’intensa attività diplomatica, prima in Iraq nel 1990, dove incontrò Saddam Hussein per il rilascio di ostaggi giapponesi prima dell’inizio della Guerra del Golfo, e poi successivamente in Corea del Nord, per trattare con il regime di Pyongyang una questione analoga.