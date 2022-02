Morto Amedeo Grisi, il cantante di Sanremo era affetto da Sla

È morto il cantante sanremese Amedeo Grisi, 49 anni. Gli era stata diagnosticata la Sla a luglio del 2015 e lo scorso agosto, con un post pubblicato su Facebook, aveva annunciato la volontà di interrompere le cure. «A noi malati di Sla viene concesso di decidere se “andare avanti” facendo una tracheotomia, che vorrebbe dire un tubo in gola e altri tubi nello stomaco per essere alimentato, inchiodato in un letto e con una aspettativa di vita di inferno, di due anni; altrimenti l’altra possibilità è quella di fermarsi e sottoporsi a una eutanasia», aveva detto Grisi: «Io ho scelto la seconda, perché la prima non mi appartiene e perché il desiderio è quello di tornare ad essere libero». Grisi, oltre ad annunciare la sua decisione di ricorrere alla sospensione delle cure, che è l’eutanasia passiva, aveva dichiarato di voler chiudere il proprio account una volta terminata la raccolta fondi per la ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica. «Mi scuso con tutte le persone più sensibili per aver espresso questa mia volontà. Detto questo, il mio tempo ormai è terminato. Sarà un mese, due, una settimana? Io sono pronto. Sono sicuro che per qualcuno più di uno non andrò mai via veramente. Il potere della musica e dell’amore ci rende immortali»

Amedeo Grisi, la carriera e l’annuncio della malattia

Musicista e compositore, protagonista di tanti eventi nella sua città e non solo, Amedeo Grisi ha iniziato la carriera alla fine degli Anni Novanta, frequentando diversi corsi di canto per poi pubblicare nel 2014 l’album Femmina, che aveva presentato anche al teatro Ariston. Nel 2015, anno della diagnosi, ha tenuto un concerto in acustico per la presentazione di altri brani inediti al Teatro del Casinò, dove l’anno successivo, nel corso del concerto “Fino alla fine”, organizzato per raccogliere fondi da destinare all’Ospedale San Raffaele di Milano, ha annunciato al suo pubblico di essere malato.

Amedeo Grisi, il duetto con Claudio Baglioni

Nel 2018, realizzando un suo grande sogno, ha duettato all’oratorio di Santa Brigida nella Pigna con Claudio Baglioni, all’epoca direttore artistico e conduttore del 68esimo Festival di Sanremo. Nel suo ultimo live “Faccia a faccia”, ha invece duettato con sua figlia Alice nel brano Sto cercando te. Solo pochi giorni fa è stato pubblicato il libro di Grisi “Dentro le mie poesie” che racconta la battaglia contro la malattia. Lascia la moglie Céline e due figli: la già citata Alice e Andrea.