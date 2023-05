Addio ad Alessandro D’Alatri, il regista è morto a 68 anni

Il cinema italiano piange la scomparsa di Alessandro D’Alatri. Il regista aveva 68 anni ed è sua la firma in molti film per il cinema, tra cui il celebre Senza pelle con Kim Rossi Stuart, oltre a tanti successi del piccolo schermo. Basti ricordare a I bastardi di Pizzofalcone, Il commissario Ricciardi e Un professore. Nel 1991 vinse il David di Donatello con il film Americano rosso, dando inizio a una brillante carriera e conquistando anche il Ciak d’Oro come miglior film d’esordio.

Chi era Alessandro D’Alatri

La carriera nel mondo del cinema di Alessandro D’Alatri, però, parte da lontano. Nel 1969, infatti, fa il suo debutto da attore nel film di Emilio Marsili Il ragazzo dagli occhi chiari. Poi recita per Vittorio De Sica ne Il giardino dei Finzi Contini. Il passaggio dietro la cinepresa arriva negli anni ’80 e dirige oltre 100 spot pubblicitari, con cui fa incetta di premi e riconoscimenti. Nel 1991 il debutto al cinema con Americano Rosso: vincerà il David di Donatello e il Ciak d’Oro come miglior film d’esordio. Due anni più tardi, però, la consacrazione con Senza pelle, lungometraggio con protagonista Kim Rossi Stuart che viene presentato a Cannes, nella sezione Quinzaine des réalisateurs, e conquista il pubblico internazionale.

Nel 2000 vince il Leone d’argento per uno spot

La sua carriera prosegue e nel ’98 torna a lavorare con Kim Rossi Stuart, dirigendo I giardini dell’Eden, che viene presentato alla Mostra del cinema di Venezia. Due anni più tardi, si regala la gioia di vincere un Leone d’argento al festival della pubblicità di Cannes grazie allo spot della posta prioritaria. D’Alatri torna regista al cinema con Casomai, in cui recita un giovane Fabio Volo insieme a Stefania Rocca. Nel 2005 gira La febbre, nel 2006 Commediasexi, e nel 2008 vince il premio Città di Trieste alla carriera. durante la sua lunga carriera ha diretto un gran numero di spot, prodotti per la tv, videoclip e spettacoli teatrali.