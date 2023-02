Morto Alberto Radius, chitarrista e leader dei Formula 3

È morto a 80 anni Alberto Radius, fondatore della Formula 3, considerato uno dei più grandi chitarristi italiani del progressive rock. «È con profondo dolore e tristezza che la famiglia del maestro Alberto Radius condivide la notizia della sua scomparsa. Dopo una lunga malattia, si è spento serenamente, accanto ai suoi affetti più cari. La famiglia del maestro Radius chiede, in questo difficile momento, che sia rispettata la privacy che lo ha sempre contraddistinto», si legge in una nota della famiglia.

Il successo con i Formula 3 e il legame con Battisti

Nato a Roma l’1 giugno 1942, dopo aver suonato per un breve periodo con i Quelli (band che successivamente diverrà la Premiata Forneria Marconi), nel 1969 con Tony Cicco e Gabriele Lorenzi aveva fondato il complesso Formula 3. Dopo l’incontro con Lucio Battisti, il gruppo debuttò con l’etichetta del cantautore, la Numero Uno, incidendo il brano Questo folle sentimento, che si piazza al quinto posto della classifica dei dischi singoli più venduti in Italia. Il primo album già nel 1970: Dies irae. In due tournée i Formula 3 furono l’unica band che accompagnò nei suoi concerti Battisti, il quale scrisse per loro numerosi brani. Pur continuando a riscuotere successi con la band, due anni dopo il chitarrista incise il primo album da solista, Radius. Nel 1974, dopo lo scioglimento dei Formula 3, fu tra i fondatori di una nuovo gruppo, Il Volo, con cui pubblicò due album.

Le tante collaborazioni di un grande chitarrista

Eminenza grigia del rock italiano, come session man prese parte alla registrazione di enormi successi: da Il tempo di morire e Mi ritorni in mente di Battisti, a Nel sole di Al Bano, fino a L’era del cinghiale bianco e Cuccurucucù di Franco Battiato. Collaborò poi anche con Giuni Russo, Patty Pravo, Pierangelo Bertoli, Milva, Marcella Bella, Gianluca Grignani.

Apprezzato produttore, nel suo studio milanese ha prodotto oltre 300 dischi. La sua ultima apparizione sul palco risaliva al 2021, quando insieme ai Mamakass condivise il palco di Sanremo con i Coma_Cose, nella serata dei duetti, per suonare con la chitarra Il mio canto libero di Battisti. I funerali sabato a San Colombano al Lambro, dove viveva.