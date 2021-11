Morto in un disastro aereo Glen de Vries, era andato nello spazio con il Capitano Kirk

È morto in un incidente aereo Glen de Vries: insieme a William Shatner, il Capitano Kirk di Star Trek, esattamente un mese fa l’imprenditore era andato nello spazio, per dieci minuti, a bordo del razzo New Shepard della compagnia privata spaziale Blue Origin, di Jeff Bezos.

Glen de Vries, il Cessna caduto in New Jersey

Glen de Vries era a bordo un Cessna 172 caduto nell’area di Hampton Township, zona boscosa del New Jersey. Pilota di aerei nel tempo libero, l’imprenditore stava volando insieme al 54enne Thomas Fischer, anche lui morto nell’impatto. Le autorità americane stanno indagando sull’accaduto.

Glen de Vries, era anche istruttore di volo

49 anni, Glen de Vries era un imprenditore di successo nel campo dei software per la biomedicina: nel 1999 aveva fondato Medidata Solutions, la piattaforma di ricerca clinica più utilizzata al mondo, con un database di oltre 25 mila studi relativi a sette milioni di pazienti in ogni area terapeutica, dai vaccini ai tumori e alle malattie rare. Era inoltre vicepresidente di Dassault Systemes. Membro del consiglio d’amministrazione della Carnegie Mellon University, era proprietario della scuola di volo Fischer Aviation, di cui era anche un capo istruttore. Desideroso di volare nello spazio grazie ai voli privati offerti dal fondatore di Amazon, aveva partecipato all’asta per un posto nel primo volo, comprando poi un “biglietto” per il secondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lauren Sanchez (@laurenwsanchez)

Glen de Vries, il ricordo della compagna di Bezos

«Prima di partire pensavo che sarebbe stato importante per me e ora che l’ho fatto ne sono ancora più convinto. È qualcosa che dobbiamo rendere accessibile al maggior numero di persone», aveva detto appena dopo l’atterraggio: l’ultimo posto nel primo volo era stato acquistato per la “modica” cifra di 28 milioni di dollari da un altro imprenditore. «Abbiamo incontrato Glen e la sua partner Leah lo scorso mese. Quando è decollato per lo spazio, Leah mi ha stretto la mano così forte da far male. Ripensare a quel momento ora mi spezza il cuore», così la compagna di Bezos, Lauren Sanchez, lo ha ricordato su Instagram.