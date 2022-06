Morto a 91 anni l’attore francese Jean-Louis Trintignant

Il celebre attore francese Jean-Louis Trintignant è morto oggi, all’età di 91 anni. Ne danno notizia i media francesi, che esaltano quello che è stato un grande protagonista della storia del cinema non soltanto d’oltralpe, ma anche italiano e mondiale. Trintignant, nato a Piolenc l’11 novembre del 1930, ha calcato il grande schermo per decenni, recitando al fianco di attori e attrici del calibro di Vittorio Gassman e Brigitte Bardot. L’attore aveva combattuto, qualche anno fa, una dura battaglia contro un cancro alla prostata che l’aveva fortemente debilitato nel corso degli ultimi anni. La moglie ha dichiarato che Trintignant è morto «tranquillo, di vecchiaia, questa mattina, nella sua casa, nel Gard, circondato dai suoi cari».

Chi era Jean-Louis Trintignant: gli esordi

Nato nel 1930, Trintignant era figlio di un industriale, diventato poi sindaco di Pont-Saint Esprit dal 1944 al 1947. Negli anni ’50 si dedicò allo studio del teatro. Il debutto sul grande schermo arriva già nel 1955, in E Dio creò la donna di Roger Vadim, con protagonista la grande Brigitte Bardot. Poi qualche anno di pausa, a causa del servizio militare prestato obbligatoriamente. Servì ad Algeri, per poi tornare a Parigi e riprendere da dove aveva interrotto. Tra i grandi successi i più famosi sono Il sorpasso, al fianco di Vittorio Gassman nel 1962, ma anche Io uccido, tu uccidi nel 1965 e soprattutto Un uomo, una donna, pellicola che lo consacrò nel 1966.

Il premio a Cannes e le collaborazioni con Bertolucci, Comencini e Truffaut

La sua carriera prese una ripida ascesa, tanto da vincere nel 1969 il premio di miglior attore al Festival di Cannes per il film Z – L’orgia del potere. Trintignant non si è mai fermato, recitando per Bernardo Bertolucci ne Il conformista e poi per Luigi Comencini ne La donna della domenica. E tra i suoi film più famosi ci sono altri due cult: Il deserto dei tartari di Valerio Zurlini e Finalmente domenica!, ultima fatica di François Truffaut.

La grande passione per i motori

Jean-Louis Trintignant rimarrà celebre anche per la sua grande passione per l’automobilismo. La sua è stata una famiglia di appassionanti, tanto che ben tre suoi zii erano piloti, due dei quali, Louis e Maurice, anche con buoni risultati. E mentre coltivava questo aspetto della sua vita, l’attore curava l’attività vinicola di famiglia e collezionava matrimoni, relazioni e divorzi. Si è sposato con Stephane Audran nel 1954 per poi divorziare due anni più tardi e avere una breve relazione con Brigitte Bardot. Poi il secondo matrimonio con Nadine Marquand, altra attrice, durato 16 anni. Da questa storia sono nati tre figli, Marie, Pauline e Vincent. Infine il terzo sposalizio nel 2000, a 70 anni, con la pilota Marianne Hoepfner.