Le morti sul lavoro sono la morte del lavoro. Da ragazzina mi chiedevo perché le chiamassero morti bianche, le morti sul lavoro. Da grande non l’ho ancora capito. E ripenso all’ipotesi che m’ero fatta da ragazzina: il bianco dei fantasmi, invisibili a noi, fantasmi in vita e fantasmi dopo una vita da fantasmi, dimenticati. Nell’anno che è appena sfinito, il tempo ha lavorato a cottimo. Come Gian Maria Volonté, Lulù, ne La classe operaia va in Paradiso di Elio Petri. Che ci diventi pazzo o ci perdi un dito nel meccanismo del cottimo. Trentuno di dicembre, che assurdo teatro: finale di patita. Facendo negli anni tanti anagrammi, mi son fatta persuasa che gli anagrammi degli anni sian sempre menzogneri. ‘Duemilaventidue’ è difatti anagramma di ‘Deluda in mute vie’: falso, falso, il 2022 ci illuderà d’amore in caruggi vocianti. L’anno che vorrà.