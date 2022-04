Morti sul lavoro, quattro vittime in un giorno

Un 23enne in Sardegna, un 39enne a Trento, un 54enne nel Bresciano e un 60enne in Romagna. Quattro operai morti sul lavoro in appena 24 ore: è un “bollettino” drammatico quello del venerdì di Pasqua. Il primo a perdere la vita è stato questa mattina Salvatore Piras, in un cantiere edile di Sorso, in provincia di Sassari: secondo la ricostruzione dei carabinieri, stava caricando dei ponteggi su un camioncino quando alcuni tubi gli sono crollati addosso, colpendolo alla testa. I soccorsi sono stati inutili.

Le vittime avevano da 23 a 60 anni

Salvatore Piras aveva appena 23 anni. Ne aveva 39 Sander Cerri, l’operaio morto all’ospedale di Santa Chiara di Trento, colpito alla testa dopo il crollo di un solaio nel cantiere dove lavorava. L’uomo, di origine albanese, stava lavorando per conto di un’impresa di Mezzolombardo alla ristrutturazione di un edificio. Veniva invece dalla Romania e aveva 54 anni Emilian Reuska, l’operaio deceduto in serata in ospedale dopo che nel pomeriggio a Sirmione, località in provincia di Brescia affacciata sul Lago di Garda: stava camminando sulla copertura di plexiglass di un cavedio, sulla sommità di un edificio dove stava effettuando lavori di manutenzione. Precipitato da un’altezza di 12 metri, l’uomo ha riportato ferite che gli sono state fatali. A Pievesestina di Cesena, sempre venerdì ha perso la vita un operaio di circa 60 anni, morto dopo essere stato travolto dal carico di un camion nella sede Hera. L’uomo, dipendente di una ditta di autotrasporto con sede ad Avellino, era da poco giunto alla destinazione e stava scaricando dal mezzo dei grossi bidoni per la raccolta dei rifiuti quando, per cause ancora da chiarire, è stato improvvisamente travolto da alcuni di questi.

Ha perso invece la vita in un incidente domestico un 17enne di Nole, nel Torinese, travolto da un muletto che stava guidando e che si è ribaltato schiacciandolo: la sua morte era stata inizialmente considerata “sul lavoro”, ma è invece emerso che stava spostando della legna per la famiglia, proprietaria del muletto e del capannone dove si è verificato il fatto, all’interno della quale c’è una azienda di pallet estranea ai fatti.