La morte di Vialli sulla stampa estera

Gianluca Vialli, morto a 58 anni a causa di un tumore al pancreas, è stato un calciatore amatissimo dai tifosi dei club per i quali ha giocato. Tra essi figura il Chelsea, dove ha chiuso la carriera da calciatore e avviato quella, decisamente più breve, da allenatore. Vialli, cremonese di nascita, aveva fatto di Londra (dove è scomparso questa mattina) la sua seconda casa. Il Sun apre con: «Una leggenda è morta», dedicando più pezzi a Vialli, che ha scritto pagine importanti della storia del Chelsea. Mancherai a così tante persone. «Una leggenda per noi e per tutto il calcio», ha twittato il club londinese.

You’ll be missed by so many. A legend to us and to all of football.

Rest in peace, Gianluca Vialli. 💙 pic.twitter.com/mNJPDkCSYO

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2023