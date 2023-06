La morte di Silvio Berlusconi scuote la Borsa: in crescita Mediaset e Mondadori

La notizia della morte di Silvio Berlusconi, arrivata nel corso della mattinata di oggi, lunedì 12 giugno 2023, ha scosso i mercati finanziari. La scomparsa del Cavaliere ha un contraccolpo non indifferente non soltanto nel mondo della politica e nella storia stessa del Paese, ma anche in Borsa, dove è Mediaset a subirne gli effetti, con un forte rialzo delle proprie azioni. Le quotazioni di Mfe-Mediaset a Piazza Affari, infatti, sono schizzate in alto: le azioni A hanno guadagnato il 9,9 per cento, toccando quota 0,52 euro, mentre le B sono salite del 10,02 per cento, fino al prezzo di 0,75 euro.

Forte rialzo per Mediaset, guadagna anche Mondadori

Doppio rialzo, quindi, per l’azienda principale legata alla famiglia Berlusconi, cioè Mediaset. Fondata nel 1979, è cresciuta nei decenni successivi, soprattutto dall’arrivo in politica del Cavaliere in poi. Ma mentre le azioni A e B di Mediaset vedono le proprie quotazioni salire, a guadagnare è anche un altro marchio legato all’imprenditore scomparso, cioè Mondadori. Nel corso della mattinata, infatti, anche le azioni di Mondadori sono cresciute, con un guadagno del 2,2 per cento, che hanno portato il prezzo a 1,99 euro. A differenza di Mediaset, la società è stata acquistata a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Per entrambe le aziende, i primi rialzi a Piazza Affari erano arrivati già con la notizia del peggioramento delle condizioni di salute di Berlusconi di venerdì scorso.

Mediaset sospende la programmazione

Intanto sui canali Mediaset, la programmazione è cambiata per ricordare Silvio Berlusconi. Da poco prima delle 11.00, è in onda lo Speciale Tg5 che proseguirà fino alle 18.30 e poi dalle 20 alle 24, in simulcast su Tgcom24 e Rete4. Resteranno fedeli al palinsesto soltanto i Tg nelle consuete fasce orarie. Ad annunciare la morte di Berlusconi sulle reti Mediaset è stata Federica Panicucci, scoppiata in lacrime nell’informare i telespettatori della scomparsa del leader di Forza Italia.

