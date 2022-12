Morte Sconcerti, scontro social Ferrari-Antinelli

Alla notizia della morte del giornalista Mario Sconcerti, scomparso improvvisamente all’età di 74 anni, sul web sono apparsi moltissimi messaggi di cordoglio, compresi quelli scritti dai colleghi. Uno di essi ha dato vita a un acceso botta e risposta tra due giornalisti Rai: Paola Ferrari e Alessandro Antinelli.

Il ricordo (contestato) di Paola Ferrari

«Ho avuto la notizia di Mario Sconcerti, che per me era più di un amico, una guida, un porto di salvataggio, oltre che un giornalista eccellente. Gli dicevo sempre: “Mario copio i tuoi appunti così sono sicura che non sbaglio”», ha scritto Ferrari su Instagram. «Mi voleva bene e io ne volevo tanto, tanto, tanto, tanto a lui. Questo è solo un ricordo che voglio lasciare di una persona con cui ho lavorato tanto a 90° minuto, ma che poi è stato vicino a me fino a quindici giorni fa quando mi diceva: “Non ti arrabbiare se ti hanno esclusa dai Mondiali”. Poi il resto non lo posso dire perché non sarebbe carino nei confronti di chi li fa…».

C’è chi riesce a strumentalizzare anche la morte di Mario #Sconcerti per i suoi biechi interessi. Sono disgustato.

Perdona Mario e fai buon viaggio. — Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) December 17, 2022

Il tweet di Alessandro Antinelli e la lite social

Subito dopo la pubblicazione di questo post, ecco il tweet di Antinelli, inviato Rai in Qatar: «C’è chi riesce a strumentalizzare anche la morte di Mario Sconcerti per i suoi biechi interessi. Sono disgustato. Perdona Mario e fai buon viaggio».

Immediata la replica di Ferrari («Stai zitto che è meglio»), seguita a stretto giro da una nuova risposta del collega («Parlo quanto e quando voglio. Gli ordini dalli dentro casa tua e lascia riposare in pace Mario»). Fino al tweet che ha chiuso questa brutta polemica, nata attorno a un grave lutto che ha colpito il giornalismo sportivo: «Mario era amico mio e non certo tuo. E quindi ti ripeto ancora una volta stai zitto che è meglio», ha twittato Ferrari.