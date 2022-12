Paolo Calissano è morto «per intossicazione da psicofarmaci». Il fratello: «La droga non c’entra»

A quasi un anno dal ritrovamento del suo corpo senza vita, si torna a parlare dell’attore 54enne Paolo Calissano, morto il 29 dicembre 2021. Il fratello dell’attore, Roberto Calissano, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato dell’archiviazione richiesta dalla procura dell’indagine relativa alla morte. Il celebre interprete di personaggi in fiction di successo come La dottoressa Giò, General Hospital e Vivere era stato trovato in camera da letto senza vita, con vicino alcuni flaconi di psicofarmaci. Ora la conferma: è morto non per la droga «ma per un’intossicazione da farmaci antidepressivi».

Roberto Calissano: «Liberare il ricordo dallo stigma della tossicodipendenza»

Roberto Calissano ha rivelato, quindi, che la morte secondo la procura sarebbe arrivata per l’intossicazione da farmaci antidepressivi. «Quella sera Paolo accettò il rischio di morire, molto probabilmente», dichiara, per poi chiedere che sul fratello «venga fatta un’operazione verità nei suoi confronti». L’obiettivo di Roberto è «liberare la memoria di Paolo dallo stigma della tossicodipendenza». Poi aggiunge che «quell’indagine ha fatto un pezzo di strada. Nel frattempo ne sono state aperte altre presso altre Procure. Ma, certo, se si fosse indagato sulle diverse possibili motivazioni relative alla morte e sul suo stato d’animo, forse, si sarebbe sciolto questo enigma. Ci siamo impegnati a non rivelarlo prima della conclusione, ma basti sapere che sono state ricostruite le difficoltà patrimoniali di Paolo».

L’ultima telefonata e «il diritto all’oblio»

Roberto poi ripercorre l’ultima telefonata con Paolo: «Il 19 dicembre. Era giù. Non gli feci abbastanza domande, forse. Tutto rimase nella sfera del non detto». Riguardando indietro, il fratello dell’attore pensa a quanto è stato detto su di lui. A inizi anni Duemila, Paolo Calissano ha vissuto diverse storie giudiziarie che lo hanno condizionato per tutta la vita, come la morte per droga dell’amica Ana Lucia Bandeira Bezzerra. Roberto spiega che Paolo ha tentato più volte di ottenere «il diritto all’oblio. Invece i motori di ricerca continuavano a risputare fuori quell’episodio legato al consumo di stupefacenti. Non riusciva a liberarsene. Lavorare era diventato impossibile».