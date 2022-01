Morte di Calissano, lo sfogo la compagna: «Siete degli sciacalli. Lasciatelo in pace»

La notizia è diventata pubblica e Fabiola Palese se l’è presa con chi non ha avuto rispetto per Calissano in vita: «Siete degli sciacalli. Lasciatelo in pace almeno adesso» , ha scritto su Instagram. Estetista, 43enne, Fabiola Palese gestisce un B&B nel Quartiere Prati, a due passi da Piazza San Pietro. Su Instagram, in occasione dell’ultimo compleanno dell’attore lo scorso 18 febbraio aveva scritto: «Felice 54′ compleanno… L’uomo che mi è stato accanto per tanti e difficili anni, con cui ho condiviso gioie e dolori e che oggi è il mio migliore amico… ti auguro tutto ciò che desidera il tuo cuore… perché te lo meriti tanto».

Paolo Calissano si era allontanato dalla vita pubblica da tempo a causa di problemi personali nel 2006 e il suo ultimo ruolo televisivo risale al 2018 quando ha avuto una piccola parte nella serie Rai Non dirlo al mio capo 2. Nel 2014 era ritornato in televisione dopo quattro anni di assenza in occasione di un’intervista della stessa Barbara D’Urso durante il programma Pomeriggio Cinque.

Proprio la D’Urso ha omaggiato Calissano del suo ricordo sui social. «Ciao Paolo… Abbiamo lavorato tanti mesi insieme… Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso… Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti #dottoressagio». La show girl ricorda così su Twitter Paolo Calissano con cui aveva condiviso il set della fiction La dottoressa Gio.