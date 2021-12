È morta Paola Fallaci, l’ultima delle sorelle di Oriana

Si è spenta a 83 anni e nel più assoluto riservo Paola Fallaci, sorella di Oriana e ultima discendente della famiglia. Paola Fallaci era da tempo malata e si era ritirata nella sua casa di Casole, nella campagna di Greve in Chianti dove se ne è andata il 6 dicembre, ma proprio a causa del riserbo della famiglia la notizia si è diffusa solo oggi.

Paola era nata nel 1938 e, come la più famosa sorella è stata giornalista. Aveva scritto per Tempo e Oggi e lavorato in tv a Domenica in.

Morte di Paola Fallaci, la notizia sui social

La notizia della scomparsa è stata data dal figlio Antonio Perazzi tramite un lungo post pubblicato su Facebook dove si legge: «Ieri notte è morta mia madre Paola Fallaci, giornalista, femminista, mamma. Per starle vicino abbiamo passato due anni incredibili vicino a lei, tra la natura straordinaria di Piuca, infiniti ricordi e grandi progetti. La mamma era una persona bizzarra, radicale, molto sentimentale: ci volevamo sinceramente bene. Con lei si scioglie ogni radice con la mia famiglia di origine e si perde il cognome Fallaci anche se io, Benedetta e tutti i nostri figli conosciamo bene tutto il valore della mia famiglia e ne conserveremo la storia con orgoglio e riconoscenza. Mamma: ti ricordi quando ero bambino e mi svegliasti in piena notte per andare a vedere le stelle cadenti, abbracciati, sulla scala di Casole? Ne conservo ancora il ricordo del profumo affettuoso di gelsomino. Buonanotte mamma: ci ritroviamo in giardino».

La lunga battaglia di Paola Fallaci

Paola è sempre rimasta lontano dalle luci della ribalta, fino a quando, dopo la morte di Oriana, aveva ingaggiato una lunga battaglia legale per l’eredità familiare che l’aveva opposta anche a uno dei suoi due figli, Edoardo Perazzi, nominato dalla famosa zia suo esecutore testamentario.

In famiglia erano quattro le sorelle: Oriana, Neera e Paola – tutte giornaliste – ed Elisabetta, figlia adottata dalla famiglia Fallaci. Raccontò una volta Paola in un’intervista: «Mi sarebbe piaciuto fare Agraria, ma in famiglia storsero il naso. Oriana, un giorno, mi convinse a provare con la fotografia. Diceva che avrei guadagnato bene, che potevo seguirla nei suoi viaggi. Mi comperò una Leica M3, l’accompagnai a intervistare Giovanna di Bulgaria e, visto che gli scatti del fotografo ufficiale vennero male, pubblicarono i miei».

Quello tra Paola e Oriana è sempre stato, infatti, un rapporto di amore e odio che ha segnato lunghi tratti della loro vita familiare, sfociato in una battaglia legale sul testamento.