Morte di Martina Rossi, regime di semilibertà per i due condannati

Hanno ottenuto il regime di semilibertà Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due aretini condannati in via definitiva a tre anni per tentata violenza sessuale di gruppo ai danni di Martina Rossi, morta ad agosto 2011 cadendo da un balcone di un hotel di Palma di Maiorca per sfuggire appunto all’abuso. Ieri i due si sono costituiti al carcere di Arezzo.

I due condannati si sono costituiti ieri

Condannati a tre anni in Cassazione il 7 ottobre 2021 dopo una prima sentenza di sei anni e l’assoluzione in appello a Firenze, annullata poi dalla Cassazione lo scorso anno, Albertoni e Vanneschi avevano chiesto la messa in prova ai servizi sociali. L’udienza si è svolta il 29 settembre e ieri la decisione è arrivata in procura generale, che ha emesso il provvedimento di esecuzione. I due si sono poi costituiti nel pomeriggio al carcere di Arezzo.

Che cosa prevede il regime di semilibertà

Il regime di semilibertà è una misura alternativa che prevede il lavoro esterno al carcere e la possibilità anche di soste a casa, secondo un programma da stabilire, con rientro in carcere per la notte. Gli altri reati di cui erano accusati i due uomini, ovvero l’omissione di soccorso e morte in conseguenza di un altro reato, sono andati prescritti.

La reazione dei genitori di Martina Rossi

«Prendiamo atto della decisione del tribunale di Sorveglianza. Se a due condannati per la morte di una ragazza concedono la semilibertà, a sto punto potevano metterli a dormire in hotel. Magari a loro veniva più comodo», hanno dichiarato i genitori di Martina, Bruno Rossi e Franca Murialdo. «Sembra quasi che siamo noi a voler torturare i due ragazzi. Ma questi evidentemente vivono senza una conoscere la dimensione del male. La semilibertà per loro è un mezzo premio, e non è meritato».