Per la morte di Maddalena Urbani il pusher è stato condannato a 14 anni alla Corte di Assise di Roma. Arriva la condanna anche per l’amica di Maddalena, Kaoula El Haouzi, a 2 anni. L’accusa aveva chiesto 21 anni per lui e 14 anni per lei con l’accusa di omicidio volontario.

Morte Maddalena Urbani: pusher condannato a 14 anni, 2 anni per amica

«Quello che interessava alla famiglia era che venissero accertati i fatti e capire che, se soccorsa, la ragazza si sarebbe salvata. Hanno avuto oltre 15 ore per chiamare i soccorsi ma lo hanno fatto solo quando era morta» ha commentato Giorgio Beni, legale della famiglia della vittima, insieme a Matteo Policastri. Stando all’accusa, il 64enne non avrebbe fatto nulla per diverse ore. Se fosse intervenuto – questa è l’ipotesi dell’accusa, che richiede anche il dolo eventuale – forse la donna sarebbe ancora viva. «Faremo appello, non siamo d’accordo con la qualificazione giuridica della vicenda», dice l’avvocato Andrea Palmiero, difensore di Rajab.

I fatti risalgono al 27 marzo 2021. La donna si trovava nel letto della casa del 64enne, che si trovava già agli arresti domiciliari. Per 12 ore, la donna sarebbe stata senza alcun soccorso da parte di nessuno.

L’accusa aveva chiesto 21 anni

Il Pubblico Ministero Pietro Pollidori aveva chiesto una condanna a 21 anni di carcere per Rajab e 14 anni per El Haouzi. La corte di Assise ha deciso, invece, per 14 e 2 anni di condanna rispettivamente per i due imputati. L’avvocato della difesa ha già informato che ci sarà l’appello.

Durante le diverse udienze, era stato ascoltato anche un amico del pusher. L’uomo era stato chiamato a deporre come testimone. Secondo la testimonianza, avrebbe ricevuto quella mattina una telefonata dallo stesso pusher, che gli avrebbe chiesto consiglio su come fare per la ragazza che si trovava in condizioni di salute precarie a casa sua già dal giorno prima.