Addio a Leonardo Del Vecchio: il patron di Luxottica si è spento a 87 anni

Addio a Leonardo Del Vecchio. Il fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica – oltre 80 mila dipendenti e 9 mila negozi – si è spento lunedì mattina al San Raffaele di Milano dove era ricoverato in terapia intensiva da diverse settimane a causa di una polmonite: aveva 87 anni. Del Vecchio, uno degli uomini più ricchi di Italia (con un patrimonio netto di 27,3 miliardi di dollari, secondo Forbes), dal 1986 era Cavaliere del Lavoro. Era inoltre maggior azionista di Mediobanca (con il 19 per cento) oltre che di Generali.

L’infanzia al Martinitt

Del Vecchio, che ha costruito un impero sulle montature degli occhiali a partire da una piccola fabbrica nel Bellunese, era nato a Milano nel 1935 da genitori emigrati dalla Puglia. Da bambino visse ai Martinitt, l’orfanotrofio della città. «Sono cresciuto senza padre e in istituto. Crescere senza famiglia è qualcosa che non si può spiegare, se non lo si è vissuto. Ti segna», raccontò l’imprenditore.

Il trasferimento nel Bellunese

A 26 anni si trasferì ad Agordo nel Bellunese cominciando l’avventura di Luxottica, prima da terzista poi come produttore di occhiali finiti. Nel 1981 l’azienda si allargò al mercato Usa grazie all’acquisto del marchio statunitense Avantgarde. Un anno dopo Del Vecchio restituì a Credito italiano il prestito con gli interessi dopo aver aperto quattro nuovi stabilimenti e assunto 4.500 persone. Luxottica dal 1990 è quotata nella Borsa di New York.

Il patron di Luxottica lascia sei figli

Il patron di Luxottica lascia sei figli. Claudio (a capo del gruppo Brooks Brothers), Marisa e Paola, nati dal primo matrimonio con Luciana Nervo; Leonardo Maria, avuto con la seconda moglie Nicoletta Zampillo, dalla quale Del Vecchio si è separato ma che ha poi risposato; Luca e Clemente, nati dalla relazione con Sabina Grossi, ex investor relator del gruppo.

Gentiloni: «È stato un grande italiano»

«Leonardo Del Vecchio è stato un grande italiano», ha scritto il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni su Twitter. «La sua storia, dall‘orfanotrofio alla guida di un impero economico, sembra una storia di altri tempi. Ma è un esempio per oggi e domani. RIP».