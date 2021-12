Giù le mani dai gatti. Non è solo il titolo di una celebre docuserie Netflix ma lo slogan della battaglia ingaggiata dai telespettatori contro Marvelous Women, nota soap opera cinese. Il dramma in costume è finito al centro delle polemiche per una scena, andata in onda lo scorso novembre, che ritraeva in maniera particolarmente realistica la morte di un felino. L’animale, dopo aver assunto accidentalmente del cibo avvelenato, era caduto dal tavolo e si era schiantato sul pavimento, fino a rimanere esanime. Tra sangue e strani movimenti delle zampe, i fan sono rimasti traumatizzati dall’episodio e hanno iniziato a sospettare che fosse una ricostruzione fin troppo fedele alla realtà per essere finta.

Gli animalisti contro Marvelous Women

Subito dopo la messa in onda, sui social è scoppiato un acceso dibattito e il pubblico ha iniziato ad accusare registi e sceneggiatori di aver sottoposto il gatto a sofferenze evitabili e, soprattutto, di aver dato visibilità a un vero e proprio atto di crudeltà penalmente perseguibile. Gli animalisti hanno chiesto allo show di fornire delle prove tangibili sulla buona salute del felino e la società di produzione del period drama si è immediatamente difesa, attraverso un comunicato stampa, chiarendo che Mimi fosse vivo e vegeto e non avesse riportato alcun danno durante le riprese. Ma non solo. Ha aggiunto anche che il sangue non era altro che un mix di plasma edibile e sciroppo e le convulsioni sono state simulate con un semplice filo legato alle zampe.

Un video per provare la realtà dei fatti

Le spiegazioni non sono state sufficienti a placare le critiche. E così, la crew di Marvelous Women si è vista costretta a pubblicare anche un video di backstage relativo alla preparazione della scena e un’intervista alla proprietaria dell’animale, che ha approfittato dell’occasione per annunciare che Mimi aveva appena dato alla luce diversi cuccioli. «I gatti sono nostri amici», ha precisato lo staff della serie nella nota riportata dal South China Morning Post, «Abbiamo a cuore la loro sicurezza e continueremo a proteggerli e a salvaguardarli».

[trending] After viewers got a shock from a realistic-looking scene of a cat being poisoned to death in #MarvelousWomen, the production team clarifies the scene was filmed with safety of the cat in mind, & that it was not actually killed pic.twitter.com/j7CmAWMWKs — cdrama tweets (@dramapotatoe) November 26, 2021

Gli effetti nefasti della polemica sulla popolarità della serie

Per quanto molti scettici si siano tranquillizzati e il chiacchiericcio si sia gradualmente spento, lo sceneggiato non è uscito indenne dalla tempesta mediatica che lo ha travolto. Su Douban, l’equivalente cinese di Rotten Tomatoes, sito di recensioni televisive e cinematografiche, il punteggio è sceso a 2.8 su 10 e diversi sono stati gli utenti che hanno raccontato di aver reclamato un intervento immediato dell’autorità nazionale di regolamentazione sulla trasmissione televisiva. Non è la prima volta che Yu Zheng, produttore del dramma, si trova a fare i conti con accuse di maltrattamento ai danni degli animali. In Story of Yanxi Palace, ad esempio, era stato rimproverato per un frame in cui gli attori giocavano con un pappagallo imbalsamato, ai tempi considerato specie protetta.