David Sassoli, fake news dei No Vax che correlano la morte al vaccino

La morte di David Sassoli, dal 26 dicembre ricoverato al centro oncologico di Aviano, Pordenone, a causa di una grave disfunzione del sistema immunitario ha scatenato le fake news e gli attacchi dei No Vax in Rete che hanno speculato senza alcun rispetto ne decenza sul possibile nesso tra il decesso del presidente dell’Europarlamento e il vaccino anti-Covid.

Becchi su Twitter: «È morto in seguito alla terza dose?»

Ad accendere la miccia è stato Paolo Becchi che su Twitter si è chiesto se il presidente del Parlamento europeo non sia morto per le conseguenze del booster. «Rispetto per la morte di #DavidSassoli. Ma è morto in seguito alla terza dose? Non c’è nessuna correlazione?», si chiede il professore di filosofia del Diritto dell’Università di Genova. «Non rendete pubblica neppure l’autopsia? O non la fate neppure? Costringete la gente a vaccinarsi e a morire. State costruendo una tirannia sanitaria mai esistita prima».

Sassoli era stato sottoposto al trapianto di midollo e a dicembre si era ripreso da una polmonite da legionella

Dubbi assolutamente ingiustificati. Sassoli infatti era malato da tempo. Una decina di anni fa si era sottoposto al trapianto di midollo a causa di un mieloma mentre a ottobre aveva spiegato di essere affetto da una polmonite dovuta alla legionella da cui si era ripreso prima di Natale, quindi che nulla aveva a che fare con il Covid. Le stesse maldicenze e bufale erano state diffuse dopo l’annuncio della malattia, come ricordato dallo staff di Sassoli oggi in un lungo post su Facebook. «Anche quando, recentemente, di fronte ai suoi gravi problemi di salute, si erano diffuse in rete deliranti malevolenze su Covid e affini, persino in quel momento la scelta di non replicare, di non inasprire i toni, gli era sembrata l’unica possibile».

Su Twitter appare l’hashtag #nessunacorrelazione

Nonostante questo purtroppo sui social la notizia della morte di Sassoli è stata seguita da una scia di commenti offensivi e fuori luogo. «Avrà esagerato con il booster», scrive una utente su Twitter. «Allora più vaccini, così il sistema immunitario se ne va a p…», le fa eco un’altra. «Disfunzione del Sistema Immunitario. Ciò che accade attraverso varie inoculazioni del #Vaccino #AntiCovid ed in particolare i #Pfizer e #Moderna. Pensate ciò che vi pare. Ma non dimenticate di escludere pure questa eventuale circostanza. #NoObbligoVaccinale», sentenzia un altro. Un polverone che ha portato alla creazione dell’hashtag #nessunacorrelazione.