Morte di Berlusconi, a Milano non ci sarà una via con il suo nome. Sala: «Bisogna aspettare 10 anni»

Silvio Berlusconi non avrà una via con il proprio nome a Milano, o almeno non ora. Questo è quanto dichiarato dal sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, che ricorda a tutti quale sia il quadro normativo per intitolare una strada a un personaggio defunto. Il primo cittadino, infatti, risponde a chi gli chiede se ci sarà presto una Via Berlusconi che «no, a me piace rispettare le regole e solo a dieci anni dalla morte si può dedicare una via, non abbiamo mai derogato». Sala poi ricorda anche come la stessa richiesta sia stata avanzata alla morte di Umberto Veronesi, ma che nemmeno per lui «che ha salvato migliaia di vite» è stata fatta un’eccezione.

Via Berlusconi: la richiesta era stata presentata dai consiglieri comunali

Bisognerà aspettare il 2033. A presentare la richiesta erano stati i consiglieri comunali di centrodestra. Il capogruppo di Forza Italia, Alessandro De Chirico, lo ha fatto formalmente anche per una statua al cimitero Monumentale o una targa da esporre al Famedio, vicino ad altri milanesi che hanno fatto la storia della città. De Chirico aveva dichiarato: «Sarebbe doveroso per il Comune dedicare una via a Berlusconi. Possiamo pensare a una delle nuove aree verdi che verranno realizzate negli scali ferroviari. Sono grandi aree, non occorrerebbe cambiare la toponomastica, quindi potrebbe essere una soluzione più veloce». L’ex vicesindaco di Milano, Riccardo De Corato (Fratelli d’Italia), aveva proposto invece di intitolargli via Volturno, nel quartiere Isola, dov’è nato il Cavaliere. Nulla di fatto, perché ci vorranno dieci anni per far partire l’iter.

Fontana: «A Berlusconi un luogo all’interno del Pirellone»

A Berlusconi sarà intitolata, invece, una delle sale del Pirellone. Lo ha dichiarato il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana: «Dedicheremo a Berlusconi un importante luogo all’interno del nostro Palazzo, ne devo parlare in giunta, ma ho un’idea molto chiara. Sicuramente verrà ricordato nel modo più opportuno». Intanto anche nel mondo del calcio si pensa al Cavaliere. A Monza è stato già richiesto di intitolare lo stadio Brianteo a Berlusconi, presidente della squadra e fautore della storica promozione in Serie A. E i tifosi milanisti, da sempre vicini all’ex leader di Forza Italia e presenti anche ai funerali, per oltre un ventennio presidente del Milan, chiedono a gran voce che gli venga intitolato il nuovo stadio, quando sarà costruito.