Morta suicida Cheslie Kryst, Miss America 2019

Si è suicidata Cheslie Kryst, Miss America nel 2019. La donna, 30 anni, si è lanciata nel vuoto dai piani alti del palazzo in cui abitava a New York, sulla 42ma strada di Manhattan. In un biglietto trovato nel suo appartamento, Kryst ha scritto di voler lasciare tutti i suoi averi alla madre, senza però spiegare il motivo del suo gesto. Poche ore prima del suicidio, aveva pubblicato su Instagram una sua foto con la scritta: «Possa questo giorno portarti riposo e pace».

Cheslie Kryst, si è gettata da un piano alto dell’Orion Building

Cheslie Kryst abitava in un appartamento di lusso al nono piano di un grattacielo alto 60, chiamato Orion Building. Un testimone ha dichiarato di averla vista sulla terrazza al 29esimo piano dell’edificio, poco prima che si compisse la tragedia si compisse. Come detto, Cheslie Kryst ha lasciato un messaggio con il quale ha disposto che tutti i suoi averi vadano alla madre, anche lei ex miss, in quanto vincitrice del titolo di Miss North Dakota nel 2002.«La sua grande luce ha ispirato molte persone con la sua bellezza e la sua forza», ha scritto la famiglia in una nota con la quale ha confermato il decesso.

Cheslie Kryst, chi era l’ex reginetta di bellezza

Cheslie Kryst era nata il 38 aprile 1991 a Jackson, nel Michigan, da padre polaccoamericano e madre afroamericana. Laureata in legge all’università del Nord Dakota, prima di entrare nel mondo dello spettacolo Cheslie Kryst era stata una promettente atleta ai tempi del college e successivamente un’avvocata impegnata in battaglie civili e sociali. Poi nel 2019 la vittoria nel concorso di bellezza, in un’edizione storica che ha visto tre concorrenti afroamericane sul podio. Successivamente si è piazzata tra le prime dieci a Miss Universo. Reginetta di bellezza, ma non solo: negli ultimi anni Cheslie Kryst ha lavorato come conduttrice e corrispondente della popolare rete televisiva Extra, emittente che mescola informazione, intrattenimento leggero e gossip.