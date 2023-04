Morta la scrittrice Ada d’Adamo, nella dozzina del Premio Strega 2023

È morta nella sua casa di Roma la scrittrice Ada d’Adamo. Nata nel 1967 a Ortona, in Abruzzo, era malata da tempo. Con il suo romanzo d’esordio Come d’aria era appena entrata nella dozzina del Premio Strega 2023, annunciata due giorni fa.

La sua scomparsa è stata comunicata dalla casa editrice Elliot: «Solo due giorni fa festeggiavamo la candidatura allo Strega del suo libro. Oggi piangiamo la sua scomparsa: Ada d’Adamo non c’è più. Se n’è andata stanotte circondata dai suoi affetti più cari. Un pezzetto del nostro cuore se ne va con lei».

Come d’aria, il romanzo d’esordio

Nel libro Come d’aria pubblicato a gennaio, scritto nell’arco di molti anni, Ada d’Adamo ha raccontato la nascita e i primi anni di vita della figlia Daria, affetta da una grave malattia congenita. Quando la scrittrice ha scoperto di avere un tumore e di doversi curare, la sua principale paura è stata quella di non riuscire ad avere più un contatto fisico con la figlia: un memoir lucido e commovente in cui il corpo ha un rilievo centrale, capace immediatamente di ricevere unanimi consensi. Diplomata all’Accademia Nazionale di Danza e laureata in Discipline dello Spettacolo, Ada d’Adamo aveva scritto vari saggi sul teatro e sulla danza contemporanea. Grande esperta di libri per l’infanzia, collaborava come editor con Gallucci.

La dozzina del Premio Strega 2023

