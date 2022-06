Addio a Patrizia Cavalli, poetessa scomparsa a 75 anni

La celebre poetessa Patrizia Cavalli è morta all’età di 75 anni. I suoi versi e i suoi scritti sono diventati nel corso degli anni un vero e proprio fenomeno pop, tanto da risultare apprezzati da ogni generazione. Ha raccontato l’amore, il dolore e il piacere, influenzata da Roma e dalla scrittrice Elsa Morante, più volte definita fondamentale per la sua vita e per la sua formazione. E dal rapporto con lei, infatti, nascerà la prima raccolta di Patrizia Cavalli, Le mie poesie non cambieranno il mondo, pubblicata nel 1974 con Einaudi e dedicata proprio a Elsa Morante. Da tempo combatteva con un cancro che le è stato diagnosticato anni fa.

Patrizia Cavalli, chi era la poetessa morta a 75 anni

La poetessa è nata a Todi nel 1947 e all’età di 21 anni, nel 1968, si è trasferita a Roma, dopo un breve intermezzo ad Ancona. Nella capitale studia Filosofia all’università ma nel frattempo conosce Elsa Morante. Il rapporto con la scrittrice la influenzerà per tutta la vita, tanto da pubblicare per lei e grazie a lei la sua prima raccolta, Le mie poesie non cambieranno il mondo, nel 1974. Decine di poesie più tardi, la sua fama l’ha preceduta in ogni parte d’Italia. Si ricordano, tra le opere più celebri, le raccolte Poesie 1974-1992, Sempre aperto teatro, Pigre divinità e pigra sorte, Datura e Vita meravigliosa, quest’ultima pubblicata nel 2020. Patrizia Cavalli ha tentato anche la strada della prosa, in tarda età, con la pubblicazione di Con passi giapponesi, nel 2019.

Il commiato social

In tanti, grandi e adolescenti, hanno voluto ricordare Patrizia Cavalli condividendo sui social i suoi versi. Su Twitter, la casa editrice Einaudi ha pubblicato la sua Pigre divinità e pigra sorte, scrivendo soltanto «È morto un poeta», riferendosi a una sua celebre intervista in cui chiedeva di non essere chiamata «poetessa». In tanti hanno voluto ringraziare Patrizia Cavalli perché con le sue poesie ha «cambiato la vita». Un lungo saluto per la 75enne, che ha scritto pagine importanti della poesia e della letteratura italiana.