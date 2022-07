Morta Maria Filippone, vicesindaca di Napoli

Ricoverata da oltre un mese presso il Policlinico Universitario della Federico II dopo essere stata colpita da un malore, all’età di 68 anni è morta la vicesindaca di Napoli Maria Filippone. Ricopriva anche l’incarico di assessora all’Istruzione e alla Famiglia, nella Giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi. È stato proprio il primo cittadino di Napoli a dare la notizia del decesso: «Se ne va una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune. Mia era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città».

Maria Filippone, il ricordo dell’ex sindaco Luigi de Magistris

Dopo una lunga carriera nel mondo della scuola, Filippone era stata nominata vicesindaca e assessore all’Istruzione e alla Famiglia nella Giunta comunale di Manfredi, rivestendo così i sui primi incarichi politici. Laureata con 110 e lode in lettere classiche all’Università Federico II di Napoli, ha insegnato per molti anni latino e greco, prima al liceo classico “Imbriani” di Pomigliano d’Arco e poi al liceo classico “Genovesi” di Napoli. Così l’ha ricordata l’ex primo cittadino del capoluogo campano, Luigi de Magistris: «Sono vicino alla famiglia della professoressa Mia Filippone, prematuramente scomparsa, della quale ricordo l’amore per i ragazzi e per la scuola pubblica ed il suo costante impegno per la città e per il suo riscatto, soprattutto attraverso la cultura».

Maria Filippone, gli istituti scolastici di cui è stata preside

Vincitrice del concorso a dirigente scolastico, dal 2007 Filippone è stata preside dell’Istituto tecnico tecnologico “Marie Curie”, del polo umanistico “Antonio Genovesi” e del liceo classico “Jacopo Sannazaro” di Napoli, svolgendo inoltre incarichi per conto dell’Ufficio scolastico regionale della Campania. Presiedeva inoltre l’Associazione “Amici del Liceo Genovesi” e l’Associazione “Amici della Storia”.