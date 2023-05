Morta l’attrice Isa Barzizza, era stata musa e spalla di Totò

È scomparsa a 93 anni l’attrice Isa Barzizza: interprete della rivista, del cinema e della televisione fin dalle prime trasmissioni sperimentali, aveva lavorato a più riprese con Totò, affiancando poi nel corso della carriera altri grandi della nostra risata come Erminio Macario, Carlo Campanini, Nino Taranto, Walter Chiari e Carlo Dapporto. A dare l’annuncio della sua morte è stato don Paolo Pala, parroco di Palau: l’attrice – di origini liguri – si era trasferita in Sardegna da più di 40 anni.

Gli inizi a teatro e l’incontro con Totò

Nata a Sanremo il 22 novembre 1929, figlia del compositore e direttore d’orchestra Pippo Barzizza, aveva esordito giovanissima a teatro. Subito dopo la Seconda guerra mondiale si era affermata come una delle soubrette più amate del teatro di rivista: in questo periodo incontrò Totò, debuttando al sua fianco al cinema nel film I due orfanelli. I due avrebbero poi lavorato insieme in altre dieci pellicole (tra cui Fifa e arena, Totò al Giro d’Italia, Le sei mogli di Barbablù) e in due spettacoli teatrali.

Il successo al fianco dei grandi della risata

Sempre nel 1947, Isa Barzizza fu la protagonista con Nino Taranto di Dove sta Zazà?. Nel 1949 recitò in nella pellicola I pompieri di Viggiù, grande successo con un cast di prim’ordine che comprendeva oltre a lei Totò, Nino Taranto, Wanda Osiris, Carlo Dapporto, Carlo Campanini e la “rivale” Silvana Pampanini. Nel 1950 ecco L’inafferrabile 12, con Walter Chiari e di nuovo Carlo Campanini, mentre l’anno successivo fu protagonista di Milano miliardaria, poi nel 1952 recitò in Cinque poveri in automobile, al fianco di Eduardo De Filippo e Aldo Fabrizi.

Il ritiro dalle scene dopo la morte del marito

Negli Anni 50 si misurò anche a teatro con William Shakespeare e Carlo Goldoni: il 3 gennaio 1954, giorno di inaugurazione della Rai, tenne a battesimo la prosa televisiva recitando nell’atto unico L’osteria della posta. Sempre per la Rai tra il 1954 e il 1956 fu poi più volte impegnata nella prosa tv. A 27 anni lasciò il cinema e nel 1960, a causa dell’improvvisa morte del marito regista televisivo Carlo Alberto Chiesa, per un incidente stradale, anche il teatro, dedicandosi totalmente all’unica figlia e -in seguito – all’attività di doppiatrice. Tornata sulle scene a metà Anni 70 con C’eravamo tanto amati di Ettore Scola, aveva continuato ad apparire sporadicamente sul grande schermo e in tv. La sua ultima apparizione nel 2013 in Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi.