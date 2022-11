Addio a Irene Cara, cantante di “Fame” e “Flashdance… What a Feeling”

La cantante e attrice statunitense Irene Cara è morta all’età di 63 anni. Era diventata famosa a livello internazionale grazie a hit come Fame e Flashdance… What a feeling. I due brani vinsero il premio Oscar per la migliore canzone: Cara non solo aveva cantato, ma anche scritto il testo del secondo.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can’t believe I’ve had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I’ll be reading each and every one of them and know she’ll be smiling from Heaven. She adored her fans. – JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh — Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022

Gli esordi e il successo mondiale

Irene Cara Escalera era nata il 18 marzo 1959 nel Bronx, a New York. Di origini cubane e portoricane, aveva iniziato la sua carriera di cantante in alcune trasmissioni televisive in lingua spagnola già da bambina. Poi aveva avviato in parallelo una carriera da attrice: il successo nel 1980, grazie al ruolo di Coco Hernandez nel musical Saranno Famosi: il brano della colonna sonora Fame, interpretata proprio da Irene Cara, vinse il premio Oscar l’anno successivo.

Come cantante (e in questo caso anche autrice) concesse poi il bis tre anni dopo: statuetta per Flashdance… What a Feeling, inserito appunto nella colonna sonora di Flashdance.

La fortunata collaborazione con Moroder

Fame le procurò una nomination al Grammy Award nel 1980 come migliore nuova artista femminile e migliore nuova artista pop, oltre che una nomination al Golden Globe come migliore attrice protagonista femminile di un musical. Flashdance… What a Feeling, realizzato in collaborazione con Giorgio Moroder, si può sentire due volte nella celebre pellicola di cui è il tema portante: la prima durante la sequenza di apertura del film, la seconda nel finale come sottofondo dell’audizione di Alex.

Aveva inciso l’ultimo album nel 1987

Il successo per Irene Cara sfumò però presto: risale infatti al 1987 pubblica il suo quinto e ultimo album in studio, Carasmatic, in realtà il terzo escludendo i primi due incisi da bambina. Il disco si rivelò un fiasco e da allora la cantante si era concentrata sulla sua attività dal vivo, sia come solista che con il gruppo Hot Caramel.