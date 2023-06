Morta Glenda Jackson, due volte premio Oscar e deputata laburista per oltre 20 anni

L’attrice inglese ed ex deputata laburista, Glenda Jackson, è morta «serenamente» all’età di 87 anni. A diffondere la notizia è stato il suo storico agente, Lionel Larner, con una breve dichiarazione: «Glenda Jackson, attrice e politica due volte vincitrice dell’Oscar, è morta serenamente nella sua casa di Blackheath Londra questa mattina dopo una breve malattia con la sua famiglia al suo fianco».

Chi era Glenda Jackson

Glenda Jackson è nata a Birknehead, vicino Liverpool, il 9 maggio 1936 e ha festeggiato, poco più di un mese fa, il suo 87esimo compleanno. Dopo aver lavorato da giovanissima in una farmacia, ha esordito da attrice teatrale nella pièce Tavole separate di Terence Rattigan, per poi debuttare al cinema nel 1956 in The Extra Day. A lanciarla è stato, però, il registro Peter Brook, che la coinvolge in molti ruoli tra la fine degli anni ’50 e gli anni ’60, facendo parte della Royal Shakespeare Company. Nel 1971, grazie alla sua interpretazione nel film Donne in amore ha vinto il primo premio Oscar. Tre anni dopo il bis, stavolta per Un tocco di classe. Nello stesso anno e per la stessa pellicola vince anche il Golden Globe, mentre due anni prima aveva trionfato anche ai Bafta, come miglior attrice protagonista in Domenica, maledetta domenica. Per lei anche due David di Donatello. Nel 1972, per Maria Stuarda, regina di Scozia, ha ricevuto il David speciale, mentre nel 1976 ha vinto quello per la Miglior attrice straniera per Il mistero della signora Gabler.

La carriera in politica: Jackson deputata fino al 2015

Nel 1992, dopo il film The secret life of Arnold Bax, ha deciso di ritirarsi e tentare l’avventura in politica. Una scelta proficua, perché viene subito eletta deputata laburista alla Camera, e resterà in politica per oltre 20 anni. La scelta di ritirarsi definitivamente è arrivata nel 2015, quando ha preferito non ricandidarsi alla vigilia del suo 79esimo compleanno.