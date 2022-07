Addio a Celina Seghi, una delle prime campionesse dello sci italiano

È scomparsa a 102 anni la sciatrice alpina Celina Seghi, vera e propria leggenda dello sport italiano. Conosciuta come “Topolino delle nevi’ per il suo fisico minuto, insieme a Zeno Colò, aveva messo gli Appennini (e in particolare la Montagna Pistoiese) sulla mappa dello sci azzurro: nel corso della sua lunga carriera, ha vinto ben 37 medaglie ai Campionati italiani di sci. Ma aveva ottenuto prestigiosi successi anche a livello internazionale.

Celina Seghi, ben 37 medagli ai Campionati italiani

Nata all’Abetone il 6 marzo 1920, Celina Seghi ottenne la prima delle 37 medaglie ai Campionati italiani nel 1934, appena 14enne: in tutto conquistò 25 ori, 7 argenti e 5 bronzi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1941 vinse la medaglia d’oro nello slalom speciale e quella d’argento nella combinata ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo, in seguito non omologati dalla FIS perché molte nazioni non poterono prendervi parte.

Celina Seghi, le affermazioni di prestigio in Europa

In carriera Celina Seghi si aggiudicò diverse gare di prestigio, come l’Arlberg-Kandahar: in quella disputata nel 147a Mürren vinse la discesa libera e la combinata, piazzandosi seconda nello slalom speciale. In quella del 1948, a Chamonix, si impose nello slalom speciale e nella combinata, ottenendo inoltre il terzo posto nella discesa libera. Grazie a questi piazzamenti ricevette il prestigioso trofeo della competizione, la “K” di diamanti.

Celina Seghi, i Giochi Olimpici Invernali e il bronzo ai Mondiali

Celina Seghi partecipò ai Giochi Olimpici invernali di Sankt Moritz 1948, sfiorando la medaglia di bronzo nella discesa libera e nella combinata. E in seguito alla rassegna a cinque cerchi di Oslo 1952, dove fu quarta nello slalom speciale. In mezzo, nel 1950, la medaglia di bronzo nello slalom speciale ai Mondiali di Aspen. Vinse il suo ultimo titolo nazionale nel 1954, nello slalom gigante, continuando poi a gareggiare fino al 1956. Terminata la carriera agonistica, divenne maestra di sci e continuò a sciare fino a tarda età sulle piste dell’Abetone. Nel 2015 è stata introdotta nella “Hall of fame” della FISI, insieme ad Alberto Tomba.