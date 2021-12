Morta l’attrice Veronica Forqué, aveva vinto quattro volte il premio Goya

È stata ritrovata senza vita nella propria abitazione di Madrid Verónica Forqué, attrice spagnola 66enne vincitrice di quattro premi Goya. Come riportano l’agenzia di stampa Efe e il quotidiano El País, potrebbe trattarsi di suicidio. «Se n’è andata un’attrice straordinaria e una persona insostituibile», hanno dichiarato Pedro Almodóvar e suo fratello Agustín, attraverso una nota diffusa dalla loro casa produttrice, El Deseo.

Veronica Forqué, una famiglia di artisti

Verónica Forqué Vázquez-Vigo era nata a Madrid, l’1 dicembre 1955, in una famiglia di artisti attivi tra teatro e cinema: sua madre era l’attrice argentina Carmen Vázquez Vigo, suo padre il regista e sceneggiatore José María Forqué. E anche il fratello Alvaro, scomparso nel 2014, era un apprezzato regista.

Veronica Forqué, il debutto sul grande schermo

Veronica Forqué aveva iniziato la sua carriera con piccole particine nei film di suo padre, prima del vero debutto nel 1972 nella pellicola Mi querida señorita, che ha ricevuto la nomination all’Oscar al miglior film straniero. Per tutto il decennio, Forqué ha alternato recitazione e studi di psicologia (non si è mai laureata), per poi diventare a partire dagli Anni Ottanta una delle attrici più popolari e apprezzate di Spagna.



Veronica Forqué, musa di grandi registi

La svolta della carriera è arrivata per Veronica Forqué nel 1984, con la partecipazione al film di Pedro Almodóvar Che ho fatto io per meritare questo?. Successivamente ha lavorato altre due volte con il regista, in Matador (1986) e Kika (1993). Nel corso della carriera, Forque ha recitato anche per altri grandi cineasti spagnoli, come Fernando Trueba, Fernando Colomo e Luis García Berlanga.

Veronica Forqué, i quattro premi Goya

Il premio Goya è il più importante riconoscimento cinematografico spagnolo, attribuito annualmente dall’Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Veronica Forqué se l’è aggiudicato quattro volte: due volte come attrice protagonista, per La vida alegre (1987) e Kika – Un corpo in prestito (1993), altrettante come non protagonista, per L’anno delle luci (1986) e Moros y cristianos (1987).

Veronica Forqué, non solo cinema

Attiva al cinema, così come in televisione e a teatro (attrice e regista), Veronica Forqué durante la carriera si è cimentata anche come doppiatrice: sua la voce di Shelley Duvall nella versione spagnola di Shining. Sposata in passato con l’attore Manuel Iborra, da cui ha avuto la figlia Maria (nata nel 1990), aveva partecipato di recente alla versione spagnola di Celebrity MasterChef.