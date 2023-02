Morta l’attrice Melinda Dillon, aveva 83 anni

All’età di 83 anni è scomparsa l’attrice statunitense Melinda Dillon. Aveva ricevuto due nomination all’Oscar come migliore attrice non protagonista: la prima volta per il film di fantascienza Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977) di Steven Spielberg in cui interpretò Julian Guiler, la mamma del bambino rapito dagli extraterrestri; la seconda per Diritto di cronaca (1981) di Sydney Pollack. Dillon è morta il 9 gennaio ma la famiglia ne ha dato notizia solo adesso, affidando l’annuncio all’agenzia funebre californiana Neptune Society.

Il successo a Broadway e l’esordio al cinema

Nata ad Hope, in Arkansas, il 13 ottobre 1939, agli inizi della carriera Melinda Dillon si era guadagnata una nomination ai Tony Award nel 1963, per il suo debutto teatrale a Broadway nel ruolo della moglie infantile Honey nella produzione originale di Chi ha paura di Virginia Woolf? di Edward Albee. Poi aveva esordito al cinema interpretando due personaggi al fianco di David Carradine nel biopic Questa terra è la mia terra (1976), tratto dall’autobiografia omonima del musicista Woody Guthrie. A stretto giro erano arrivati i due ruoli più importanti della carriera, che le erano valsi le candidature agli Academy Awards.

Melinda Dillon was such a great actress, with a wonderful delicacy about her. She was a delight to direct in Prince of Tides. May she rest in peace. pic.twitter.com/CuLJRlAP93 — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) February 4, 2023

Le due nomination e gli altri ruoli da ricordare

Agli Oscar Dillon perse contro Vanessa Redgrave, interprete di Julia nel 1978, e poi nel 1982 contro Maureen Stapleton, che aveva recitato in Reds. Tra i suoi ruoli maggiori anche quello della mamma premurosa di Ralphie nel film natalizio A Christmas Story – Una storia di Natale (1983), quello della moglie di John Lithgow nel film per famiglie Bigfoot e i suoi amici (1987) e di Rose Gatori in Magnolia (1999). È stata anche guest star in serie televisive come I Jefferson, Bonanza e Ai confini della realtà. Melinda Dillon è stata sposata con l’attore Richard Libertini (dal 1963 fino al divorzio del 1978), da cui ha avuto un figlio.