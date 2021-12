Morta Anne Rice, aveva scritto il romanzo “Intervista col vampiro”

È morta a 80 anni la scrittrice statunitense Anne Rice. Icona della letteratura dark, nota autrice di romanzi gotici, horror e fantasy, con protagonisti prevalentemente vampiri e streghe, nel corso della carriera ha venduto oltre 100 milioni di copie. Si è spenta per le complicazioni derivanti da un ictus. A dare l’annuncio il figlio Christopher, anche lui scrittore: Anne Rice sarà sepolta nel mausoleo di famiglia al Metairie Cemetery di New Orleans, sua città d’origine.

Anne Rice, addio alla signora dei vampiri

Nata come Howard Allen Frances O’Brien il 4 ottobre 1941, aveva sposato il poeta Stan Rice nel 1961: fu proprio il marito, conosciuto frequentando una scuola di giornalismo, a incoraggiarla a dedicarsi alla narrativa. Ed è sempre a lui che si deve l’ispirazione per la creazione del personaggio più celebre di Anne Rice: Lestat de Lioncourt, giovane nobile francese del XVIII secolo protagonista della serie di romanzi “Cronache dei vampiri”, pubblicata a partire dal 1976 con l’arrivo nelle librerie del celebre Intervista col vampiro.



Anne Rice, suo anche il Ciclo delle streghe Mayfair

Grazie a questo romanzo, Anne Rice diventò autrice di culto della narrativa horror, contribuendo a una nuova mitologia della figura del vampiro. Dal libro, com’è noto, nel 1994 fu tratto un film, con Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater e una giovanissima Kirsten Dunst. Immortali assetati di sangue, ma non solo nella carriera dell’autrice, che ha riscosso grandi consensi anche grazie al Ciclo delle streghe Mayfair, serie letteraria di tre romanzi horror pubblicati a inizio Anni Novanta.

Anne Rice, la conversione e i romanzi religiosi

Nel 2005, in seguito alla decisione di abbracciare la fede cristiana dopo un lungo periodo di ateismo, Anne Rice aveva annunciato l’addio alla narrativa dark. Erano arrivati così due romanzi dedicati alla vita di Gesù: Christ the Lord: Out of Egypt e Christ the Lord: Road to Cana. E persino uno sulla storia della sua conversione: Called Out of Darkness (“Chiamata fuori dalle tenebre”). Nel 2009 aveva dato avvio a una serie di romanzi angelologici, prima di abbandonare la Chiesa cattolica, pur continuando a definirsi credente. E così, a distanza di oltre un decennio, erano tornate le storie di vampiri: il suo ultimo romanzo, Blood Communion: A Tale of Prince Lestat, è ancora inedito in Italia.