Morta a 21 anni per una puntura di zanzara vicino l’occhio

Una puntura di zanzara vicino l’occhio, evento sulla carta insignificante, le ha causato un’infezione talmente grave da portarla, cinque giorni dopo, alla morte. La vicenda è accaduta in Belgio e ora, dopo molti mesi dal decesso di Oriana Pepper, 21enne aspirante pilota di origini britanniche, la famiglia e il fidanzato hanno avuto una risposta. La giovane si trovava nello stato belga per partecipare a una selezione da pilota per EasyJet, compagnia aerea low cost.

La vicenda: dalla puntura alla corsa in ospedale

Oriana Pepper vola in Belgio per coronare il proprio sogno di diventare pilota, accompagnata dal fidanzato. Lì deve partecipare alle selezioni per la compagnia low cost EasyJet. Ma qualcosa va storto. Una zanzara punge la 21enne a pochi centimetri dall’occhio, nella parte bassa della fronte. Poco tempo dopo, la giovane inizia a provare un grave fastidio e il gonfiore non fa che aumentare, tanto da essere trasportata in ospedale. Lì gli vengono somministrati antibiotici prima delle dimissioni. Poi, però, cambia qualcosa. Due giorni dopo Oriana perde i sensi e il fidanzato la riporta in ospedale, dove viene ricoverata in condizioni gravissime. Tre giorni dopo non ce la fa: l’aspirante pilota muore a 21 anni, lasciando il ragazzo e la famiglia sotto shock.

L’autopsia: l’embolia cerebrale e l’infezione

La vicenda, però, non si chiude con il decesso della ragazza perché la famiglia vuole chiarezza sulle cause che l’hanno portata alla morte. E così si dà vita a un lungo processo, con analisi minuziose e autopsie, concluso un anno dopo. E la spiegazione è arrivata proprio pochi giorni fa. Oriana è morta a causa di un’embolia cerebrale, a cui si è aggiunta un’infezione generata dallo stafilococco aureo, un batterio. Gli esperti hanno commentato così: «La puntura della zanzara le ha provocato una grave infezione che ha poi infettato l’arteria carotide del collo fino all‘occlusione di un’arteria del cervello da parte di un embolo».