Morisi e bisi

da Dagospia

Un complotto anti-Salvini? Un’inchiesta “a orologeria” per fermare la Lega? Lo scandalo che ha travolto Luca Morisi, il guru della comunicazione della Lega beccato con la cocaina e markette in casa, ha dato la stura alla solita dietrologia. In barba alle fanta-ricostruzioni, le ipotesi che circolano tra gli inquirenti riportano gli eventi a una dimensione più elementare. Un caso di cronaca che, come una palla di neve, si è gonfiato con una serie di circostanze a catena, fino a diventare una valanga. È il 14 agosto, una calda sera a Belfiore, paesino in provincia di Verona. A palazzo Moneta, un ex complesso colonico restaurato, nell’appartamento al primo piano di via Corte Palazzo, Luca Morisi è in compagnia di un misterioso 50enne (che alcuni indicano come suo compagno) e di due ragazzi romeni, contattati attraverso l’app gay Grindr, giunti da Milano.

Il residence di Belfiore finito al centro di una puntata di Report sulla macchina di propaganda della Lega

I quattro si godono la serata, consumano quello che i giornali hanno descritto come “festino”. Probabilmente non è la prima volta che accade. I vicini di casa hanno raccontato ai giornali che a casa del social-guru di Salvini c’era «un continuo viavai». Qualche orecchio indiscreto, di quelli sempre allerta nei comprensori numerosi (e lì abitano 46 famiglie), aveva già intercettato in passato rumori molesti, schiamazzi, forse urla, musica a manetta. Qualcuno dei dirimpettai di Morisi aveva già segnalato ai carabinieri quell’appartamento fin troppo movimentato per gli standard familiari di Belfiore. Le stesse forze dell’ordine, d’altronde, conoscevano bene il residence: era finito al centro di una puntata di Report, di ottobre 2019, sulla macchina di propaganda della Lega, la famigerata “Bestia“, e sui suoi presunti finanziatori occulti. La trasmissione di Sigfrido Ranucci rivelò che Morisi aveva comprato l’appartamento a Belfiore nel 2007 da una società (la Socec) di Andrea Lieto, imprenditore con aziende in paradisi fiscali e in strette relazioni con uomini d’affari russi. Molto del residence, dei suoi inquilini, delle dinamiche notturne in casa Morisi, quindi, è già noto ai carabinieri.

I due ragazzi romeni, il controllo dei carabinieri e la perquisizione della casa di Morisi

Si arriva alla sera del 14 agosto. Si ipotizza che, a un certo punto, il festino a casa Morisi sul finale abbia preso una piega imprevista. I due ragazzi romeni, secondo le ricostruzioni, erano lì da almeno 12 ore, forse anche di più. Qualcosa potrebbe essere andato storto. Un’incomprensione? Una discussione? Un litigio per soldi? La tensione sale, e con essa il tono di voce di chi è in casa. I vicini vengono svegliati dal fracasso. E non sono sorpresi. Conoscono il «continuo viavai» di casa Morisi. Ma fa caldo, è ferragosto, l’insofferenza sale alle stelle, e qualcuno chiama i carabinieri. I militari, che probabilmente già avevano maturato le loro convinzioni su ciò che stava accadendo a Belfiore, intervengono. Arrivano in zona e s’appostano con l’obiettivo di vederci chiaro. Restano in attesa fino a quando fermano l’auto con a bordo i due ragazzi romeni. Come scrive Fiorenza Sarzanini sul Corriere: «Il sospetto è che il controllo fosse mirato. E che i militari li abbiano fermati perché convinti che nell’auto avrebbero trovato droga». È quel che avviene. Uno dei due ragazzi “canta”: racconta di avere nello zaino la droga liquida, indica Morisi come la persona che gliel’ha fornita (come pagamento della serata?). I carabinieri partono con la perquisizione in casa del social-guru e salta fuori la cocaina nascosta nei libri e nei piatti di ceramica. A quel punto la frittata è fatta e Morisi è nei guai: scatta la segnalazione al prefetto per uso personale di cocaina e le dichiarazioni dei due giovani portano la procura di Verona ad aprire un fascicolo ipotizzando la cessione di stupefacenti.

L’ipotesi che la “gola profonda” sia uno dei due ragazzi romeni fermati

È il 14 agosto. La notizia-bomba è innescata eppure non esplode. Nulla trapela nell’immediato né nei giorni successivi. Anche perché all’interno della procura veneta non si respira di certo un clima “ostile” alla Lega e ai suoi esponenti. La stessa procuratrice di Verona ha precisato: «Non abbiamo divulgato noi la vicenda». Passano due settimane. Il primo settembre, sottolinea la Sarzanini, Luca Morisi e Matteo Salvini sono a confronto. Stanno discutendo animatamente di strategie elettorali. Il “Capitone” rimprovera alcune scelte sbagliate, teme per la rimonta di Fratelli d’Italia, lo accusa per il cedimento nei sondaggi. Il faccia a faccia s’accende fino a quando il sistema nervoso di Morisi crolla: racconta tutto al suo leader. La cocaina, i romeni, la perquisizione. Salvini è una furia: ha capito che quella storia è una granata lanciata sotto i suoi piedi. Non c’è via d’uscita: il “Capitone” impone a Moris le dimissioni dalla ‘’Bestia’’. Che arrivano più di 20 giorni dopo: il 24 settembre il 47enne laureato in Filosofia lascia il suo incarico adducendo generiche «questioni personali». La notizia dell’addio di Morisi rimbalza su tutti i giornali, siti, social network. È possibile che, a quel punto, uno dei ragazzi romeni coinvolti nel festino abbia riconosciuto chi lo aveva ospitato poche settimane prima. E con cui non era finita per niente bene, fra urla e strepiti. L’ipotesi degli inquirenti è che il ragazzo, per qualche ruggine pendente, abbia voluto spifferare tutto. Ecco perché prende piede il sospetto che sia quella del romeno la “gola profonda” che ha consegnato a Repubblica la notizia-bomba. Una vendetta da consumare a mezzo stampa.

Omosessualità e Lega: il senatore Simone Pillon parla di una “corrente Mykonos”

La vicenda che ha svelato le «fragilità esistenziali irrisolte» di Luca Morisi improvvisamente scoperchia il tema dell’omosessualità (e dell’uso di droga) all’interno della Lega. Nel suo libro Senza paura, Alessandro Zan ha rivelato di aver visto a Mykonos un deputato leghista slinguazzare un altro uomo. Il senatore della Lega, Simone Pillon, in un colloquio con Il Foglio, ha parlato apertamente di una “corrente Mykonos” nel Carroccio: «I gay del mio partito. Sono tantissimi. Li conosco tutti. Tra Camera e Senato non bastano due mani per contarli». Un tema delicato e scivoloso per la Lega salviniana, mai tenera con il mondo Lgbt e le sue battaglie, e ancora legata al celodurismo di Bossi. Sul caso Morisi, Salvini non ha avuto incertezze. Ha alzato lo scudo in difesa del suo braccio destro: «Ti voglio bene amico mio, su di me potrai contare. Hai fatto male a te stesso ma su di me potrai contare sempre». Una presa di posizione molto criticata dai social e dagli osservatori politici, Giuliano Ferrara in testa. Come a dire: ma neanche una parola di autocritica? Un pentimento? Una resipiscenza? Facile a dirsi. Ma il “Capitone” poteva fare diversamente? Un amico e suo braccio destro, che molto ha fatto e tanto ha visto, non si può mollare al suo destino. Chissà, potrebbe venirgli voglia di aprire il cassetto dei suoi ricordi…